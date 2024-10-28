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  4. Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Италия
28 октября 2024, 10:06 |
1338
4

Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?

Команду может вновь возглавить легенда клуба – Даниэле Де Росси

28 октября 2024, 10:06 |
1338
4
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

После этого матча руководство «Ромы» приняло решение уволить главного тренера Ивана Юрича. «Волки» вновь вернулись к кандидатуре легенды клуба – Даниэле Де Росси, который недавно был уволен с должности главного тренера римского клуба. Боссы «волков» уже обратились к Даниэле Де Росси, ответ он предоставит завтра.

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Даниэле Де Росси Иван Юрич Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A отставка назначение тренера Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: RomaPress
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Комментарии 4
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GloryUkraine
Не Рома, а ромашка. Вчора звільнили, сьогодні назад запросили. З якою мотивацією тренер там може працювати?
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+2
AndiM
Ще світ не бачив таких ідіотів, ну хіба що ще команда вбивці брагіна може з ними посперечатися за цей почесний титул.
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0
Sp-0007043
Злили таки Івана гравці що хочуть Де Россі. Жаль що не злили у матчі проти Динамо а проти Фіорентини. Там мафіозне болото де мутять старички яких надо перетрахивать і перетряхивать.
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0
nazarp
Вони що кожен місяць тренера змінюють?
Ответить
0
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