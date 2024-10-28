Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Команду может вновь возглавить легенда клуба – Даниэле Де Росси
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома».
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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.
После этого матча руководство «Ромы» приняло решение уволить главного тренера Ивана Юрича. «Волки» вновь вернулись к кандидатуре легенды клуба – Даниэле Де Росси, который недавно был уволен с должности главного тренера римского клуба. Боссы «волков» уже обратились к Даниэле Де Росси, ответ он предоставит завтра.
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