Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок. Голевыми действиями украинец отличиться так и не сумел.

Голами за хозяев отличились Мойзе Кин (дубль), Лукас Бельтран (пенальти), Эдуардо Бове, а еще один мяч в свои ворота оформил центрбек римлян Матс Хуммельс (автогол), который дебютировал в этой игре в составе столичного клуба Италии.

Единственный гол за Рому в этом матче забил Ману Коне.

После 9 сыгранных туров Фиорентина занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии с 16 очками. У Ромы 10 пунктов и 11-я строчка.

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Фиорентина – Рома – 5:1

Голы: Кин, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Хуммельс, 71 (автогол) – Коне, 39

Удаление: Эрмосо, 65