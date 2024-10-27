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Чемпионат Италии
Фиорентина
27.10.2024 21:45 - : -
Рома
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Италия
27 октября 2024, 03:11 |
38
0

Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 27 октября в 21:45 по Киеву

27 октября 2024, 03:11 |
38
0
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября на «Артемио Франки» пройдет матч 9-го тура Серии А, в котором «Фиорентина» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда выдала два буквально идентичных сезона. Что в 2022/2023, что в прошлом цикле она финишировала на 8-й позиции в Серии А, при этом добираясь до финала Лиги конференций. Вот только оба раза решающие матчи закончились победами соперников. Этим летом такой противоречивый отрезок истории, под руководством Итальяно, закончился - тренерский пост занял Палладино. С трудом, только по пенальти, пройдя в квалификации Академию Пушкаша, в Лиге конференций итальянцы начали с ожидаемой победы над валлийским Нью-Сейнтс. А потом и Санкт-Галлен обыграли уверенно. В Серии А фиалки запомнились обилием ничьих на старте, а Аталанте даже проиграли, но потом прибавили, победив Лацио и, через тур, Милан. А Лечче было разгромлено в прошлом туре 6:0.

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Рома

Клуб не смог вернуться в Лигу чемпионов. Моуриньо, на которого были немалые надежды, был уволен с явным запозданием, только зимой. Де Росси перспективно начинал, и избавился от приставки и.о., но еще весной по игре и результатам волков были претензии, а на старте нового сезона Даниэле уволили без особенных сантиментов. Юрич вроде бы начинал с пары побед, но эффект быстро улетучился, на фоне недовольства фанатов происходящим и разборок в руководстве клуба. В Лиге Европы итальянцы и вовсе после ничьей дома с Атлетиком уступили Эльфсборгу. Киевское Динамо все-таки обыграли, но в единственным голом Довбика, что забил в ворота соотечественников пенальти. Впрочем, Интер в прошлом туре победил с зеркальным счетом 0:1 волков.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды выдали две результативные ничьи. До этого они обменивались победами в обоих предыдущих чемпионатах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы почти равными. Но, кажется, фиалки набрали форму, еще и играют дома - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
27 октбря 2024 -
21:45
Рома
Фора Фиорентины (0) 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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