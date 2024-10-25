27.10.2024 21:45 - : -
Италия25 октября 2024, 08:32 |
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Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября поединок 9-го тура итальянской Серии А
25 октября 2024, 08:32 |
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В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и римская «Рома».
Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фиорентина – ИнтерСмотреть трансляцию
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