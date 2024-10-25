В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и римская «Рома».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А