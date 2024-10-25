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Фиорентина
27.10.2024 21:45 - : -
Рома
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Италия
25 октября 2024, 08:32 |
25
0

Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября поединок 9-го тура итальянской Серии А

25 октября 2024, 08:32 |
25
0
Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 27 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Фиорентина» и римская «Рома».

Игра пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фиорентина – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фиорентина – Интер
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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