Фиорентина – Рома – 5:1. Фиаско с эпичным дебютом Хуммельса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.
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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.
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Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября
Фиорентина – Рома – 5:1
Голы: Кин, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Хуммельс, 71 (автогол) – Коне, 39
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.
ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Коне, 39 мин.
ГОЛ! 3:1 Кин, 41 мин.
ГОЛ! 4:1 Бове, 52 мин.
ГОЛ! 5:1 Хуммельс, 71 мин. (автогол)
События матча
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