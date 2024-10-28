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Чемпионат Италии
Фиорентина
27.10.2024 21:45 – FT 5 : 1
Рома
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Италия
28 октября 2024, 00:28 | Обновлено 28 октября 2024, 01:05
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Фиорентина – Рома – 5:1. Фиаско с эпичным дебютом Хуммельса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура Серии А 2024/25

28 октября 2024, 00:28 | Обновлено 28 октября 2024, 01:05
1004
0
Фиорентина – Рома – 5:1. Фиаско с эпичным дебютом Хуммельса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Фиорентина – Рома – 5:1

Голы: Кин, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Хуммельс, 71 (автогол) – Коне, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Коне, 39 мин.

ГОЛ! 3:1 Кин, 41 мин.

ГОЛ! 4:1 Бове, 52 мин.

ГОЛ! 5:1 Хуммельс, 71 мин. (автогол)

События матча

71’
ГОЛ ! Автогол забил Матс Хуммельс (Рома).
65’
Марио Эрмосо (Рома) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эдоардо Бове (Фиорентина).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Куадио Коне (Рома).
17’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Бельтран (Фиорентина).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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