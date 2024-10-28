27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

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Серия А 2024/25. 9-й тур, 27 октября

Фиорентина – Рома – 5:1

Голы: Кин, 9, 41, Бельтран, 17 (пен.), Бове, 52, Хуммельс, 71 (автогол) – Коне, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Кин, 9 мин.

ГОЛ! 2:0 Бельтран, 17 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Коне, 39 мин.

ГОЛ! 3:1 Кин, 41 мин.

ГОЛ! 4:1 Бове, 52 мин.

ГОЛ! 5:1 Хуммельс, 71 мин. (автогол)