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  4. Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Испания
27 октября 2024, 23:20 | Обновлено 27 октября 2024, 23:36
269
1

Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота

Римляне проигрывают Фиорентине, вдобавок с поля был удален Марио Эрмосо

27 октября 2024, 23:20 | Обновлено 27 октября 2024, 23:36
269
1
Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 65-й минуте с поля был удален центральный защитник волков Марио Эрмосо.

Ивану Юричу пришлось выпустить на поле Матса Хуммельса вместо Пауло Дибалы, поскольку немец был единственным центрбеком на скамейке запасных.

Спустя 4 минуты Хуммельс переправил мяч в свои ворота, оформив автогол. Фиалки побеждают 5:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и пока голевыми действиями не отличился.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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KirTheKing
уволят юрка после такого разгрома..
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