Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота
Римляне проигрывают Фиорентине, вдобавок с поля был удален Марио Эрмосо
27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
На 65-й минуте с поля был удален центральный защитник волков Марио Эрмосо.
Ивану Юричу пришлось выпустить на поле Матса Хуммельса вместо Пауло Дибалы, поскольку немец был единственным центрбеком на скамейке запасных.
Спустя 4 минуты Хуммельс переправил мяч в свои ворота, оформив автогол. Фиалки побеждают 5:1.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и пока голевыми действиями не отличился.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший форвард киевлян верит в победу столичного клуба
Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Динамо (1:1)