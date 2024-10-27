Хуммельсу пришлось дебютировать за Рому. За 4 минут он забил в свои ворота

27 октября проходит матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами Фиорентина и Рома.

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Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

На 65-й минуте с поля был удален центральный защитник волков Марио Эрмосо.

Ивану Юричу пришлось выпустить на поле Матса Хуммельса вместо Пауло Дибалы, поскольку немец был единственным центрбеком на скамейке запасных.

Спустя 4 минуты Хуммельс переправил мяч в свои ворота, оформив автогол. Фиалки побеждают 5:1.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и пока голевыми действиями не отличился.