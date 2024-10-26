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  4. Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Сборная УКРАИНЫ
26 октября 2024, 13:49 |
1692
1

Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин

Артем отметил Андрея Шевченко

26 октября 2024, 13:49 |
1692
1
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал, кого считает лучшим украинским футболистом за всю историю. Артем считает, что этой награды заслуживает бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко.

«Конечно, все в Украине знают кто такой Шевченко, потому что это лучший футболист в истории Украины. Он получал «Золотой мяч», – сказал Артем.

Напомним, за свою карьеру Шевченко выступал за «Динамо», «Милан» и «Челси».

Ранее Артем признался, какие советы получил от Андрея Шевченко.

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Артем Довбик Андрей Шевченко Динамо Киев Рома Рим Челси чемпионат Италии по футболу Милан
Олег Вахоцкий Источник
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Tower Bridge
Просто он молодой и не мог видеть Блохина на поле во всей красе)
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