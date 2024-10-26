Сборная УКРАИНЫ26 октября 2024, 13:49 |
1692
1
Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин
Артем отметил Андрея Шевченко
26 октября 2024, 13:49 |
1692
1
Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал, кого считает лучшим украинским футболистом за всю историю. Артем считает, что этой награды заслуживает бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко.
«Конечно, все в Украине знают кто такой Шевченко, потому что это лучший футболист в истории Украины. Он получал «Золотой мяч», – сказал Артем.
Напомним, за свою карьеру Шевченко выступал за «Динамо», «Милан» и «Челси».
Ранее Артем признался, какие советы получил от Андрея Шевченко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2024, 09:21 1
Румынский тренер поддержал коуча «волков» Ивана Юрича
Футбол | 26 октября 2024, 13:26 1
Артем рассказал, что ему посоветовал Андрей Николаевич
Футбол | 26.10.2024, 11:23
Футбол | 26.10.2024, 02:58
Бокс | 26.10.2024, 08:48
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Просто он молодой и не мог видеть Блохина на поле во всей красе)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.10.2024, 20:14 5
24.10.2024, 19:16
24.10.2024, 11:55
24.10.2024, 22:29
25.10.2024, 08:13 8
24.10.2024, 23:34 4
25.10.2024, 19:06 20
25.10.2024, 09:46