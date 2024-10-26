Довбик назвал лучшего украинского футболиста в истории. Не Блохин

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик рассказал, кого считает лучшим украинским футболистом за всю историю. Артем считает, что этой награды заслуживает бывший форвард «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко.

«Конечно, все в Украине знают кто такой Шевченко, потому что это лучший футболист в истории Украины. Он получал «Золотой мяч», – сказал Артем.

Напомним, за свою карьеру Шевченко выступал за «Динамо», «Милан» и «Челси».

Ранее Артем признался, какие советы получил от Андрея Шевченко.