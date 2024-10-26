У Довбика был разговор с Шевченко. Какие советы получил форвард?

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик признался, что разговаривал с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. Артем рассказал, какие советы дал ему бывший форвард.

«Он давал мне некоторые советы, когда я был в национальной команде, и я ими начал пользоваться. Речь о том, что нужно быть более агрессивным, сильным и голодным в штрафной», – сказал Довбик.

Напомним, несколько дней назад «Рома» обыграла киевское «Динамо» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственным голом во встрече отличился именно Артем.

Ранее сообщалось, что Довбик сам прокомментировал минимальную победу над «Динамо» в Лиге Европы.