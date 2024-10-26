Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Довбика был разговор с Шевченко. Какие советы получил форвард?
Италия
26 октября 2024, 13:26 |
778
1

У Довбика был разговор с Шевченко. Какие советы получил форвард?

Артем рассказал, что ему посоветовал Андрей Николаевич

26 октября 2024, 13:26 |
778
1
У Довбика был разговор с Шевченко. Какие советы получил форвард?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик признался, что разговаривал с легендой украинского футбола Андреем Шевченко. Артем рассказал, какие советы дал ему бывший форвард.

«Он давал мне некоторые советы, когда я был в национальной команде, и я ими начал пользоваться. Речь о том, что нужно быть более агрессивным, сильным и голодным в штрафной», – сказал Довбик.

Напомним, несколько дней назад «Рома» обыграла киевское «Динамо» в матче третьего тура основного раунда Лиги Европы. Единственным голом во встрече отличился именно Артем.

Ранее сообщалось, что Довбик сам прокомментировал минимальную победу над «Динамо» в Лиге Европы.

По теме:
Один в поле не воин. Александрия в дерби переиграла Ингулец
Названы стартовые составы на матч Крибасс – ЛНЗ
Не жеребьевка. Стало известно, как назначили судью на матч Динамо – Шахтер
Артем Довбик сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Рома Рим чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Serie A
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 октября 2024, 13:52 0
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 октября в 17:00 по Киеву

Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25 октября 2024, 15:44 3
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов
Звезду Баварии попросили завершить карьеру из-за провала в Лиге чемпионов

Фабио Каппело считает, что вратарю нужно завязывать с футболом

Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
Футбол | 26.10.2024, 11:21
Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
Легионер Кривбасса назвал самых лучших футболистов УПЛ. Без Судакова
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Футбол | 25.10.2024, 19:06
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
У Мудрика возникли проблемы после крутого выступления в Лиге конференций
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 26.10.2024, 07:44
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Назван лучший вратарь в мире. Куртуа – 2-й. Кто лидер рейтинга?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Мені здається Шевченко все ж таки більше брав своїм футбольним IQ, і хорошим ударом, а це в тебе або є, або його нема.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
Фьюри назвал человека, из-за которого до сих пор не завершил карьеру
24.10.2024, 23:05 3
Бокс
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
Усик назвал свой счет в скандальном бою между Биволом и Бетербиевым
25.10.2024, 07:42
Бокс
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
Усик признался, не сломал ли ему челюсть Фьюри во время первого поединка
25.10.2024, 09:46
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 13
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 5
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
24.10.2024, 22:29
Футбол
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
В Англии заявили о новой проблеме у Марески из-за Мудрика. Она приятная?
25.10.2024, 11:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем