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  4. ФОТО. Довбик прокомментировал победу Ромы над Динамо в ЛЕ
Лига Европы
25 октября 2024, 08:42 |
1398
0

ФОТО. Довбик прокомментировал победу Ромы над Динамо в ЛЕ

Украинец забил решающий гол в матче

25 октября 2024, 08:42 |
1398
0
ФОТО. Довбик прокомментировал победу Ромы над Динамо в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик лаконично прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» в третьем туре Лиги Европы. Артём отметился единственным голом во встрече.

После игры украинец выложил сообщение на своей странице в Instagram, где поблагодарил фанатов: «Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться», – написал Артем.

Напомним, после трех сыгранных матчей в ЛЕ «Рома» имеет в своем активе четыре зачетных пункта.«Волки» обыграли «Динамо» (1:0), сыграли вничью с «Алтетиком» (1:1) и проиграли «Эльфсборгу» (1:0).

Ранее Тарас Михавко высказал свое мнение по поводу пенальти, который реализовал Артем Довбик.

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Артем Довбик Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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