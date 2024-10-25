ФОТО. Довбик прокомментировал победу Ромы над Динамо в ЛЕ

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик лаконично прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» в третьем туре Лиги Европы. Артём отметился единственным голом во встрече.

После игры украинец выложил сообщение на своей странице в Instagram, где поблагодарил фанатов: «Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжаем бороться», – написал Артем.

Напомним, после трех сыгранных матчей в ЛЕ «Рома» имеет в своем активе четыре зачетных пункта.«Волки» обыграли «Динамо» (1:0), сыграли вничью с «Алтетиком» (1:1) и проиграли «Эльфсборгу» (1:0).

Ранее Тарас Михавко высказал свое мнение по поводу пенальти, который реализовал Артем Довбик.