Сколько голов у Довбика? Как выглядит список лучших бомбардиров Лиги Европы
Довбик поразил ворота Динамо и с двумя мячами за 3 тура делит 13-е – 26-е места
23–24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы 2024/25.
Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик поразил ворота киевского Динамо. Теперь на счету украинца 2 мяча в текущей кампании второго по силе клубного еврокубка.
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В первой игре Довбик отметился в ворота Атлетика из Бильбао. Что касается ассистов, то Артем пока не сумел отдать ни одну голевую передачу.
С двумя забитыми мячами Довбик делит 13-е – 26-е места в списке лучших бомбардиров ЛЕ 24/25 после 3-го тура.
Больше всех голов сейчас у Саму Омородиона из Порту – 4 мяча. На второй и третьей позиции с тремя голами располагаются Юнус Акгюн (Галатасарай) и Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос).
Следующий матч в Лиге Европы Рома проведет 7 ноября на выезде против Юниона Сен-Жилуаза.
Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2024/25 после трех туров
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