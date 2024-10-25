Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько голов у Довбика? Как выглядит список лучших бомбардиров Лиги Европы
Лига Европы
25 октября 2024, 08:01 |
814
0

Сколько голов у Довбика? Как выглядит список лучших бомбардиров Лиги Европы

Довбик поразил ворота Динамо и с двумя мячами за 3 тура делит 13-е – 26-е места

25 октября 2024, 08:01 |
814
0
Сколько голов у Довбика? Как выглядит список лучших бомбардиров Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

23–24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы 2024/25.

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик поразил ворота киевского Динамо. Теперь на счету украинца 2 мяча в текущей кампании второго по силе клубного еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой игре Довбик отметился в ворота Атлетика из Бильбао. Что касается ассистов, то Артем пока не сумел отдать ни одну голевую передачу.

С двумя забитыми мячами Довбик делит 13-е – 26-е места в списке лучших бомбардиров ЛЕ 24/25 после 3-го тура.

Больше всех голов сейчас у Саму Омородиона из Порту – 4 мяча. На второй и третьей позиции с тремя голами располагаются Юнус Акгюн (Галатасарай) и Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос).

Следующий матч в Лиге Европы Рома проведет 7 ноября на выезде против Юниона Сен-Жилуаза.

Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2024/25 после трех туров

По теме:
Для Динамо есть задача. Венгрия преследует Украину в таблице коэффициентов
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
ФОТО. Жена Артема Кравца зажгла соцсети максимально откровенными кадрами
Саму Омородион Аюб Эль-Кааби Артем Довбик Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Бокс | 24 октября 2024, 12:30 2
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком

Британский боксер не очень высокого мнения о поясе IBF

Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Футбол | 24 октября 2024, 07:15 10
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал

Карло сообщил Андрею, чтобы он готовился к игре в старте

Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24.10.2024, 19:16
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
ШОВКОВСКИЙ – про матч с Ромой, Довбика, травмы лидеров и выбор состава
Футбол | 24.10.2024, 23:40
ШОВКОВСКИЙ – про матч с Ромой, Довбика, травмы лидеров и выбор состава
ШОВКОВСКИЙ – про матч с Ромой, Довбика, травмы лидеров и выбор состава
Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра
Футбол | 25.10.2024, 06:05
Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра
Довбик огорчил Динамо, крутой перфоманс Мудрика, поражения ХИТа и Днепра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
23.10.2024, 20:47 6
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем