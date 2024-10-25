Сколько голов у Довбика? Как выглядит список лучших бомбардиров Лиги Европы

23–24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы 2024/25.

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик поразил ворота киевского Динамо. Теперь на счету украинца 2 мяча в текущей кампании второго по силе клубного еврокубка.

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В первой игре Довбик отметился в ворота Атлетика из Бильбао. Что касается ассистов, то Артем пока не сумел отдать ни одну голевую передачу.

С двумя забитыми мячами Довбик делит 13-е – 26-е места в списке лучших бомбардиров ЛЕ 24/25 после 3-го тура.

Больше всех голов сейчас у Саму Омородиона из Порту – 4 мяча. На второй и третьей позиции с тремя голами располагаются Юнус Акгюн (Галатасарай) и Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос).

Следующий матч в Лиге Европы Рома проведет 7 ноября на выезде против Юниона Сен-Жилуаза.

Список лучших бомбардиров Лиги Европы 2024/25 после трех туров