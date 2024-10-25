Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Киевская команда не набрала ни одного очка и занимает 35-е место из 36 команд
Вечером 24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы.
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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.
Киевская команда не набрала ни одного очка и занимает 35-е место из 36 команд, позади идет только Карабах из Азербайджана.
Следующий матч в 4-м туре Лиги Европы подопечные Александра Шовковского проведут 7 ноября против венгерского Ференцвароша.
Лига Европы. 3-й тур, 24 октября
- 22:00. Андерлехт – Лудогорец – 2:0
- 22:00. Атлетик Бильбао – Славия Прага – 1:0
- 22:00. Лион – Бешикташ – 0:1
- 22:00. Мальме – Олимпиакос Пирей – 0:1
- 22:00. Порту – Хоффенхайм – 2:0
- 22:00. Рейнджерс – Стяуа – 4:0
- 22:00. Твенте – Лацио – 0:2
- 22:00. Тоттенхэм – АЗ Алкмар – 1:0
- 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1
Турнирная таблица
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