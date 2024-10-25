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Лига Европы
25 октября 2024, 00:23 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
124
0

Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?

Киевская команда не набрала ни одного очка и занимает 35-е место из 36 команд

25 октября 2024, 00:23 | Обновлено 25 октября 2024, 00:31
124
0
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.

Киевская команда не набрала ни одного очка и занимает 35-е место из 36 команд, позади идет только Карабах из Азербайджана.

Следующий матч в 4-м туре Лиги Европы подопечные Александра Шовковского проведут 7 ноября против венгерского Ференцвароша.

Лига Европы. 3-й тур, 24 октября

  • 22:00. Андерлехт – Лудогорец – 2:0
  • 22:00. Атлетик Бильбао – Славия Прага – 1:0
  • 22:00. Лион – Бешикташ – 0:1
  • 22:00. Мальме – Олимпиакос Пирей – 0:1
  • 22:00. Порту – Хоффенхайм – 2:0
  • 22:00. Рейнджерс – Стяуа – 4:0
  • 22:00. Твенте – Лацио – 0:2
  • 22:00. Тоттенхэм – АЗ Алкмар – 1:0
  • 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед – 1:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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