Лига Европы. Победа Айнтрахта, неудача Ниццы, камбек от ПАОК с Тайсоном

Вечером 24 октября проходят матчи 3-го тура Лиги Европы.

Завершились поединки первого блока игрового дня.

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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.

Немецкий Айнтрахт выиграл дома у латвийского клуба РФШ (1:0), Ницца потерпела неудачу в игре против Ференцвароша (0:1).

ПАОК совершил камбек, отыграв в конце матча два гола у Виктории Пльзень (2:2). За греческий клуб сыграли экс-динамовцы – бразилец Тайсон и польский защитник Томаш Кендзера.

Аякс на выезде разгромил Карабах (3:0) с двумя удалениями у хозяев поля. Украинский форвард Алексей Кащук остался в резерве у клуба из Азербайждана.

Лига Европы. 3-й тур, 24 октября

19:45. Айнтрахт (Германия) – РФШ (Латвия) – 1:0

Гол: Ларссон, 79

19:45. Карабах (Азербайджан) – Аякс (Нидерланды) – 0:3

Голы: Тейлор, 36, Вегхорст, 74 (пен), Акпом, 77

19:45. Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

Голы: Тургеман, 82 – Пачеко, 19, Гомес, 64

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:0

Гол: Диао, 18

19:45. ПАОК (Греция) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:2

Голы: Тиссудали, 84, Баба, 90+3 – Гавел, 31, Выдра, 39

19:45. Рома (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пен)

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Ницца (Франция) – 1:0

Гол: Бомбито, 15 (автогол)

Турнирная таблица