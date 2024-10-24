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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
24.10.2024 22:00 – перерыв 2 : 0
ФКСБ
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Лига Европы
24 октября 2024, 22:05 | Обновлено 24 октября 2024, 22:53
348
0

Лига Европы. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги Европы

24 октября 2024, 22:05 | Обновлено 24 октября 2024, 22:53
348
0
Лига Европы. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 24 октября проходят поединки 3-го тура Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига Европы. 2-й тур, 24 октября

  • 19:45. Айнтрахт – РФШ
  • 19:45. Карабах – Аякс
  • 19:45. Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад
  • 19:45. Мидтьюлланд – Юнион Сен-Жилуаз
  • 19:45. ПАОК – Виктория Пльзень
  • 19:45. Рома – Динамо Киев
  • 19:45. Ференцварош – Ницца
  • 22:00. Андерлехт – Лудогорец
  • 22:00. Атлетик Бильбао – Славія Прага
  • 22:00. Лион – Бешикташ
  • 22:00. Мальме – Олимпиакос Пирей
  • 22:00. Порту – Хоффенхайм
  • 22:00. Рейнджерс – Стяуа
  • 22:00. Твенте – Лацио
  • 22:00. Тоттенхэм – АЗ Алкмар
  • 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед

Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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