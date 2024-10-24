24.10.2024 22:00 – перерыв 2 : 0
Лига Европы24 октября 2024, 22:05 | Обновлено 24 октября 2024, 22:53
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Лига Европы. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 24 октября видеотрансляции матчей 3-го тура Лиги Европы
24 октября 2024, 22:05 | Обновлено 24 октября 2024, 22:53
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Вечером 24 октября проходят поединки 3-го тура Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию всех матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига Европы. 2-й тур, 24 октября
- 19:45. Айнтрахт – РФШ
- 19:45. Карабах – Аякс
- 19:45. Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад
- 19:45. Мидтьюлланд – Юнион Сен-Жилуаз
- 19:45. ПАОК – Виктория Пльзень
- 19:45. Рома – Динамо Киев
- 19:45. Ференцварош – Ницца
- 22:00. Андерлехт – Лудогорец
- 22:00. Атлетик Бильбао – Славія Прага
- 22:00. Лион – Бешикташ
- 22:00. Мальме – Олимпиакос Пирей
- 22:00. Порту – Хоффенхайм
- 22:00. Рейнджерс – Стяуа
- 22:00. Твенте – Лацио
- 22:00. Тоттенхэм – АЗ Алкмар
- 22:00. Фенербахче – Манчестер Юнайтед
Видеотрансляции матчей доступны на видеосервисе MEGOGO
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
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