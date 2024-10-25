Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андерлехт – Лудогорец – 2:0. Йовичевич недоволен судейством. Видео голов
Лига Европы
Андерлехт
24.10.2024 22:00 – FT 2 : 0
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
25 октября 2024, 13:31 | Обновлено 25 октября 2024, 13:32
169
0

Андерлехт – Лудогорец – 2:0. Йовичевич недоволен судейством. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги Европы

25 октября 2024, 13:31 | Обновлено 25 октября 2024, 13:32
169
0
Андерлехт – Лудогорец – 2:0. Йовичевич недоволен судейством. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт – Лудогорец

В третьем туре Лиги Европы сыграли бельгийский «Андерлехт» и болгарский «Лудогорец», который тренирует известный украинцам Игорь Йовичевич. Матч состоялся 24 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Уже на 30-й минуте «Лудогорец» остался в меньшинстве – форвард Кайо Видаль получил прямую красную карточку. Из-за недовольства судейством был наказан и Йовичевич, получив желтую прямо перед перерывом.

Во втором тайме «Андерлехту» удалось дважды отметиться в воротах соперника – забили Эдози на 67-й минуте, и Дрейер на 90+4.

После этой победы хозяева разместились на третьем месте и имеют максимальные 9 баллов. «Лудогорец» проваливает Лигу Европы – команда набрала одно очко и идет на 33 позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября

Андерлехт – Лудогорец – 2:0

Голы: Эдози, 67, Дрейер, 90+4

Видеообзор матча:

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Андерлехт).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Сэмюэл Эдози (Андерлехт).
30’
Кайо (Лудогорец) получает красную карточку.
По теме:
«Посвятил себя обычной работе». СМИ – об игре Довбика против Динамо
Олимпия Любляна – ЛАСК – 2:0. Почему заменили Таловерова? Видео голов
Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Лига Европы Андерлехт Лудогорец видео голов и обзор Игор Йовичевич
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 октября 2024, 13:35 0
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая волна голевой засухи грозит накрыть Житомир

Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24 октября 2024, 19:16 0
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера

Тайсон не считает украинца мощным панчером

Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Футбол | 25.10.2024, 08:18
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Футбол | 25.10.2024, 13:15
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
Определен лучший футболист в 2024 году. Месси – 8-й. Изменился лидер!
24.10.2024, 08:25 2
Футбол
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 3
Футбол
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
24.10.2024, 18:05 354
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем