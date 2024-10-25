Андерлехт – Лудогорец – 2:0. Йовичевич недоволен судейством. Видео голов
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В третьем туре Лиги Европы сыграли бельгийский «Андерлехт» и болгарский «Лудогорец», который тренирует известный украинцам Игорь Йовичевич. Матч состоялся 24 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.
Уже на 30-й минуте «Лудогорец» остался в меньшинстве – форвард Кайо Видаль получил прямую красную карточку. Из-за недовольства судейством был наказан и Йовичевич, получив желтую прямо перед перерывом.
Во втором тайме «Андерлехту» удалось дважды отметиться в воротах соперника – забили Эдози на 67-й минуте, и Дрейер на 90+4.
После этой победы хозяева разместились на третьем месте и имеют максимальные 9 баллов. «Лудогорец» проваливает Лигу Европы – команда набрала одно очко и идет на 33 позиции.
Лига Европы, 3-й тур. 24 октября
Андерлехт – Лудогорец – 2:0
Голы: Эдози, 67, Дрейер, 90+4
Видеообзор матча:
События матча
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