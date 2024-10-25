В третьем туре Лиги Европы сыграли бельгийский «Андерлехт» и болгарский «Лудогорец», который тренирует известный украинцам Игорь Йовичевич. Матч состоялся 24 октября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Уже на 30-й минуте «Лудогорец» остался в меньшинстве – форвард Кайо Видаль получил прямую красную карточку. Из-за недовольства судейством был наказан и Йовичевич, получив желтую прямо перед перерывом.

Во втором тайме «Андерлехту» удалось дважды отметиться в воротах соперника – забили Эдози на 67-й минуте, и Дрейер на 90+4.

После этой победы хозяева разместились на третьем месте и имеют максимальные 9 баллов. «Лудогорец» проваливает Лигу Европы – команда набрала одно очко и идет на 33 позиции.

Лига Европы, 3-й тур. 24 октября

Андерлехт – Лудогорец – 2:0

Голы: Эдози, 67, Дрейер, 90+4

Видеообзор матча: