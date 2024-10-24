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Лига Европы
24 октября 2024, 20:14 | Обновлено 24 октября 2024, 20:37
7529
6

ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы

Артем отметился с 11-метровой точки на 23-й минуте поединка Ромы против киевлян

24 октября 2024, 20:14 | Обновлено 24 октября 2024, 20:37
7529
6
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут.

На 23-й минуте Довбик реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

11-метровый в ворота подопечных Александра Шовковского привез Тарас Михавко, который сфолил на Томмазо Бальданци. Центрбек получил желтую карточку.

❗️ ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Burevestnik
відео гол Довбика на лохтелеграмканалі
відео гольовий асист Мудрика - без проблем.
чий це сайт ??? угадайте з трьох разів   
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Василий Гредюшкин
Геніальна  тактика  . Дійти  до воріт  суперника  і  замість  завершального  удару  по воротах  мяч віддається  назад  аж до воротаря  .
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
komentatoru_pidarasi
Суркіс поставив на пеналь 
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0
Pavlo Kolejchuk
Так де відео .. 
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-1
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