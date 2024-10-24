24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут.

На 23-й минуте Довбик реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

11-метровый в ворота подопечных Александра Шовковского привез Тарас Михавко, который сфолил на Томмазо Бальданци. Центрбек получил желтую карточку.

❗️ ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы