«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Тарас Михавко считает, что пенальти назначили справедливо
Защитник «Динамо» Тарас Михавко, «привезший» пенальти в ворота киевлян, подвел итоги проигранного матча против римской «Ромы» в Лиге Европы (0:1).
–¦Тот момент, за который назначили пенальти. Просматривали уже? Считаете, что тянуло на точку?
– Можно сказать, что тянуло. Я по инерции за футболку немного его задел, подбил ему равновесие. Поэтому да.
–Довбика практически удалось сдержать кроме момента с пенальти. Уделили подготовке к Артему особое внимание?
– Конечно, были моменты, в которых нам сказали, как надо играть. Потому мы все знали. Мы и до того знали, что Довбик очень хороший нападающий, поэтому должно быть непросто, – заявил Михавко.
Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.
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