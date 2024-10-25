Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Лига Европы
25 октября 2024, 08:18 |
1701
2

«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме

Тарас Михавко считает, что пенальти назначили справедливо

25 октября 2024, 08:18 |
1701
2
«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко, «привезший» пенальти в ворота киевлян, подвел итоги проигранного матча против римской «Ромы» в Лиге Европы (0:1).

–¦Тот момент, за который назначили пенальти. Просматривали уже? Считаете, что тянуло на точку?

– Можно сказать, что тянуло. Я по инерции за футболку немного его задел, подбил ему равновесие. Поэтому да.

–Довбика практически удалось сдержать кроме момента с пенальти. Уделили подготовке к Артему особое внимание?

– Конечно, были моменты, в которых нам сказали, как надо играть. Потому мы все знали. Мы и до того знали, что Довбик очень хороший нападающий, поэтому должно быть непросто, – заявил Михавко.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

По теме:
Моуриньо обратился к английским СМИ после матча с МЮ. Что сказал?
Бальданци оценил победу над Динамо. Он заработал пенальти для Довбика
ФОТО. Довбик прокомментировал победу Ромы над Динамо в ЛЕ
Тарас Михавко Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Лига Европы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24 октября 2024, 19:16 0
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера

Тайсон не считает украинца мощным панчером

«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
Бокс | 24 октября 2024, 12:30 2
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком

Британский боксер не очень высокого мнения о поясе IBF

Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Футбол | 25.10.2024, 03:55
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
В УЕФА оценили поражение Динамо в Риме от Ромы
Футбол | 25.10.2024, 08:12
В УЕФА оценили поражение Динамо в Риме от Ромы
В УЕФА оценили поражение Динамо в Риме от Ромы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В'ячеслав Слепньов
телепень, яка інерція?
Ответить
+3
Serhii P.
"По інерції потягнув за футболку" - це як? 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
Топ-10 действующих футболистов с наибольшим числом хет-триков за карьеру
23.10.2024, 17:30 2
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
23.10.2024, 09:25 9
Футбол
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
ВИДЕО. Усик и Фьюри провели битву взглядов. Как в этот раз вел себя Тайсон?
23.10.2024, 20:47 6
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 13
Бокс
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
Завершен 3-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: кто идет в лидерах?
24.10.2024, 06:23 11
Футбол
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
24.10.2024, 07:48 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем