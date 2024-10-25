«Я по инерции». Михавко – о пенальти, из-за которого Динамо проиграло Роме

Защитник «Динамо» Тарас Михавко, «привезший» пенальти в ворота киевлян, подвел итоги проигранного матча против римской «Ромы» в Лиге Европы (0:1).

–¦Тот момент, за который назначили пенальти. Просматривали уже? Считаете, что тянуло на точку?

– Можно сказать, что тянуло. Я по инерции за футболку немного его задел, подбил ему равновесие. Поэтому да.

–Довбика практически удалось сдержать кроме момента с пенальти. Уделили подготовке к Артему особое внимание?

– Конечно, были моменты, в которых нам сказали, как надо играть. Потому мы все знали. Мы и до того знали, что Довбик очень хороший нападающий, поэтому должно быть непросто, – заявил Михавко.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.