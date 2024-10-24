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Лига Европы
24 октября 2024, 23:34 | Обновлено 24 октября 2024, 23:41
860
3

Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти

Мирослав Ступар рассказал о главном эпизоде ​​матча между Ромой и Динамо

24 октября 2024, 23:34 | Обновлено 24 октября 2024, 23:41
860
3
Зачем Михавко цеплял итальянца? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом арбитр ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал игровой эпизод на 22-й минуте поединка Лиги Европы между «Ромой» и «Динамо» (1:0), который закончился назначением пенальти в ворота киевлян:

«Текущий сезон надолго запомнится стопперу динамовцев Тарасу Михавко, который уже дважды отмечался автоголами. Тем не менее, этому можно найти оправдание: рикошет, несчастный случай.

Но поступок Михавко на 22-й минуте в матче с «Ромой» мне неясен. Игрок хозяев Томмазо Бальданци пробросил себе на ход мяч в штрафную, никакой угрозы, там хватает киевских футболистов. Но Михавко почему-то держал итальянца за футболку.

Арбитр находился рядом и справедливо назначил пенальти. Думаю не только у меня создалось впечатление, что киевлянин нарушал правила специально. Именно благодаря этому нарушению Артем Довбик вывел «Рому» вперед, реализовав 11-метровый».

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Лига Европы инсайд Мирослав Ступар Рома Рим Рома - Динамо Динамо Киев Тарас Михавко Артем Довбик Томмазо Бальданци
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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vbrjkf
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0
Vanil10
Надзвичайно перспективний захисник, як багато хто казав, а тупий як валянок по ходу)))
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-1
Nick.Grabowski
Треба ж було дати якось забити легендарному бомбардиру, Довбику. 
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-3
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