Довбик стал 6-м украинцем, забившим клубам из Украины. Кто еще в списке?
Киевское Динамо проиграло итальянской Роме в Лиге Европы
Форвард итальянской Ромы Артем Довбик стал 8-м украинцем, отличившимся голевым действием против украинской команды в еврокубках.
Вечером 24 октября прошли матчи 3-го тура Лиги Европы.
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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.
Ранее подобное сделали Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Андрей Воронин, Роман Яремчук, Николай Ковталюк, Артем Довбик.
Кто из украинцев забивал в ворота клубов из Украины в еврокубках
- ⚽️ Геннадий Литовченко – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)
- ⚽️ Олег Протасов – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)
- ⚽️ Андрей Воронин – против Динамо (Лига чемпионов 2004/05) – 2 гола и 2 ассиста
- ⚽️ Роман Яремчук – против Динамо (Лига чемпионов 2021/22)
- ⚽️ Николай Ковталюк – против Ворсклы (Лига конференций 2023/24)
- ⚽️ Артем Довбик – против Динамо (Лига Европы 2024/25)
Кроме того, ассистами отличились: Александр Зинченко против Шахтера (ЛЧ 2018/19) и Руслан Малиновский против Шахтера (ЛЧ 2019/20).
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