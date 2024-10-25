Довбик стал 6-м украинцем, забившим клубам из Украины. Кто еще в списке?

Форвард итальянской Ромы Артем Довбик стал 8-м украинцем, отличившимся голевым действием против украинской команды в еврокубках.

Вечером 24 октября прошли матчи 3-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.

Ранее подобное сделали Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Андрей Воронин, Роман Яремчук, Николай Ковталюк, Артем Довбик.

Кто из украинцев забивал в ворота клубов из Украины в еврокубках

⚽️ Геннадий Литовченко – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)

⚽️ Олег Протасов – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)

⚽️ Андрей Воронин – против Динамо (Лига чемпионов 2004/05) – 2 гола и 2 ассиста

⚽️ Роман Яремчук – против Динамо (Лига чемпионов 2021/22)

⚽️ Николай Ковталюк – против Ворсклы (Лига конференций 2023/24)

⚽️ Артем Довбик – против Динамо (Лига Европы 2024/25)

Кроме того, ассистами отличились: Александр Зинченко против Шахтера (ЛЧ 2018/19) и Руслан Малиновский против Шахтера (ЛЧ 2019/20).