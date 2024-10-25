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  4. Довбик стал 6-м украинцем, забившим клубам из Украины. Кто еще в списке?
Лига Европы
25 октября 2024, 23:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:43
305
0

Довбик стал 6-м украинцем, забившим клубам из Украины. Кто еще в списке?

Киевское Динамо проиграло итальянской Роме в Лиге Европы

25 октября 2024, 23:23 | Обновлено 26 октября 2024, 00:43
305
0
Довбик стал 6-м украинцем, забившим клубам из Украины. Кто еще в списке?
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард итальянской Ромы Артем Довбик стал 8-м украинцем, отличившимся голевым действием против украинской команды в еврокубках.

Вечером 24 октября прошли матчи 3-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо на выезде уступило итальянской Роме (0:1), единственный гол с пенальти забил украинский форвард волков Артем Довбик.

Ранее подобное сделали Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Андрей Воронин, Роман Яремчук, Николай Ковталюк, Артем Довбик.

Кто из украинцев забивал в ворота клубов из Украины в еврокубках

  • ⚽️ Геннадий Литовченко – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)
  • ⚽️ Олег Протасов – против Черноморца (Кубок кубков 1992/93)
  • ⚽️ Андрей Воронин – против Динамо (Лига чемпионов 2004/05) – 2 гола и 2 ассиста
  • ⚽️ Роман Яремчук – против Динамо (Лига чемпионов 2021/22)
  • ⚽️ Николай Ковталюк – против Ворсклы (Лига конференций 2023/24)
  • ⚽️ Артем Довбик – против Динамо (Лига Европы 2024/25)

Кроме того, ассистами отличились: Александр Зинченко против Шахтера (ЛЧ 2018/19) и Руслан Малиновский против Шахтера (ЛЧ 2019/20).

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Лига Европы Артем Довбик статистика Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Геннадий Литовченко Олег Протасов Андрей Воронин Роман Яремчук Николай Ковталюк Александр Зинченко Руслан Малиновский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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