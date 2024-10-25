Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Посвятил себя обычной работе». СМИ – об игре Довбика против Динамо
Лига Европы
25 октября 2024, 13:14 |
550
2

«Посвятил себя обычной работе». СМИ – об игре Довбика против Динамо

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле 53 минуты и реализовал пенальти

25 октября 2024, 13:14 |
550
2
«Посвятил себя обычной работе». СМИ – об игре Довбика против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» Рим и «Динамо» Киев. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 53 минуты и отметился забитым мячом с пенальти. Издание Il Romanista после поединка оценило игру 27-ручного футболиста:

«Он начал с того, что посвятил себя обычной работе по поиску зон, которая оставляет спорадические возможности для личной славы. Когда арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, он уверенно открыл счет. После гола он был решительным и в дальнейшем».

В итоге журналисты поставили Артему 6.5 баллов из 10 возможных.

По теме:
Андерлехт – Лудогорец – 2:0. Йовичевич недоволен судейством. Видео голов
Динамо не может выиграть в Лиге Европы 11 матчей подряд
Тоттенхэм – АЗ Алкмаар – 1:0. Как сыграл 17-летний вундеркинд? Видео гола
Рома Рим Динамо Киев Лига Европы Артем Довбик Рома - Динамо
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций
Футбол | 25 октября 2024, 07:13 4
Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций
Мудрик поделился эмоциями от своего феерического матча в Лиге конференций

Михаил приняло участие в трех голах в ворота «Панатинаикоса»

Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Бокс | 24 октября 2024, 19:16 0
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера
Фьюри оценил силу удара Усика и сравнил ее с мощностью Уайлдера

Тайсон не считает украинца мощным панчером

Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Футбол | 24.10.2024, 22:29
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Футбол | 25.10.2024, 12:09
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Назван клуб, в котором Холанд хочет начать следующий сезон. Это не Ман Сити
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 18:05
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
гра ніяка в Жироні набагато краще грав
Ответить
+1
inspekcha85
Против Холанда вообще никакой .Фактура та же,а пользы как с козла молока
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
Панатинаикос – Челси – 1:4. Суперматч от Мудрика. Видео голов и обзор
25.10.2024, 03:55 3
Футбол
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 2
Бокс
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 12
Футбол
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
24.10.2024, 01:32 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
24.10.2024, 20:14 7
Футбол
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
23.10.2024, 15:21
Футбол
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
«Это большая трагедия». Менеджер Усика выразил соболезнования Фьюри
24.10.2024, 11:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем