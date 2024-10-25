«Посвятил себя обычной работе». СМИ – об игре Довбика против Динамо

В четверг, 24 октября 2024 года, состоялся матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» Рим и «Динамо» Киев. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе, провел на поле 53 минуты и отметился забитым мячом с пенальти. Издание Il Romanista после поединка оценило игру 27-ручного футболиста:

«Он начал с того, что посвятил себя обычной работе по поиску зон, которая оставляет спорадические возможности для личной славы. Когда арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку, он уверенно открыл счет. После гола он был решительным и в дальнейшем».

В итоге журналисты поставили Артему 6.5 баллов из 10 возможных.