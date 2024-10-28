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  4. «Хочу, но не могу». В Италии оценили Довбика в разгроме Ромы от фиалок
Италия
28 октября 2024, 09:32 |
1448
1

«Хочу, но не могу». В Италии оценили Довбика в разгроме Ромы от фиалок

«Волки» проиграли «Фиорентине» 1:5

28 октября 2024, 09:32 |
1448
1
«Хочу, но не могу». В Италии оценили Довбика в разгроме Ромы от фиалок
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.

После завершения матча известный итальянский портал Tuttomercatoweb оценил выступление Артема в этом поединке.

«Хочу, но не могу». Преданность делу у Довбика точно есть, он помогает партнерам по команде, но в целом ему не давал играть защитник «Фиорентины» Комуццо. Довбик исчез во втором тайме, после приемлемой первой половины игры», – говорится в статье от Tuttomercatoweb.

Довбик провел в этом сезоне Серии А девять матчей и забил три гола.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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