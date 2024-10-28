«Хочу, но не могу». В Италии оценили Довбика в разгроме Ромы от фиалок
«Волки» проиграли «Фиорентине» 1:5
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома».
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Коллективы сыграли на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу, голевыми действиями не отличился.
После завершения матча известный итальянский портал Tuttomercatoweb оценил выступление Артема в этом поединке.
«Хочу, но не могу». Преданность делу у Довбика точно есть, он помогает партнерам по команде, но в целом ему не давал играть защитник «Фиорентины» Комуццо. Довбик исчез во втором тайме, после приемлемой первой половины игры», – говорится в статье от Tuttomercatoweb.
Довбик провел в этом сезоне Серии А девять матчей и забил три гола.
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