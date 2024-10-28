На волне успешной Барселоны, вспоминаем рекорды сезона 2009/10

В последние недели вокруг «Барселоны» вновь вспыхнул интерес, и многие начинают говорить о ее возвращении к прежнему величию. Это вдохновляет на воспоминания о команде, которая доминировала в футболе, в сезоне 2009/10.

Предлагаем вам вспомнить сезон 09/10 и трансферную стоимость лучшых игроков. В том сезоне «Барса» не только защитила титул Ла Лиги, но и выиграла Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и установила новые рекорды.

Лионель Месси, в тот год всего лишь 22–летний, не только стал лидером команды, но и побил рекорд рыночной стоимости, поднявшись до 80 миллионов евро, что стало значительным достижением, особенно учитывая, что предыдущий рекорд принадлежал его товарищу по команде Роналдиньо и составлял 80 миллионов евро. Это был первый сезон, когда Месси не делил первое место с Криштиану Роналду, который занял второе место с рыночной стоимостью в 75 миллионов евро.

В 2009/10 году «Барса» представила три из пяти самых ценных игроков, а ее доминирование в Ла Лиге было беспрецедентным. Статистика показывает, что среди самых ценных игроков также были Хави и Андрес Иньеста, которые сыграли ключевую роль в успехах клуба.

Легенда прошлых лет «Барсы» также высказал мнение о победе каталонского клуба над мадридским «Реалом» (4:0)

Какая прекрасная победа» – написал Месси в комментариях к посту официального аккаунта «Барселоны» в инстаграме.

Как видно, возвращение «Барселоны» к высшим достижениям может стать новым этапом в ее истории, напоминающим лучшие времена, когда команда не оставляла шансов своим соперникам.