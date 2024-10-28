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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 10:22 |
444
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«Ты красавчик!» Милевский обратился к звездному лидеру Шахтера

Бывшему нападающему «Динамо» понравилась игра Георгия Судакова

28 октября 2024, 10:22 |
444
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«Ты красавчик!» Милевский обратился к звездному лидеру Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский оценил игру нескольких футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ:

«Караваеву большой привет. Видел сегодня Саню. Красава! В одно касание попал по воротам. Но это отскок. Можно списать на малое время для восстановления, вопросов нет, но я бы хотел видеть более смелую игру от Динамо.

Еще хочу похвалить Судакова. Десятый номер Шахтера, кроме ассиста, очень прилично отрабатывал в обороне. Мне было приятно это видеть. Напишу ему в личку сейчас: «Жора - ты красавчик, что отрабатываешь в обороне. Молодец!».

Еще меня удивило, что Шапаренко не играл. Человек вышел с Ромой на замену, а против Шахтера стоял на бровке и пил воду. Не знаю, что там произошло, но он должен был играть».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Артем Милевский Георгий Судаков Александр Караваев Николай Шапаренко
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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