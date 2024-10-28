«Ты красавчик!» Милевский обратился к звездному лидеру Шахтера

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский оценил игру нескольких футболистов в ничейном матче столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в 11-м туре УПЛ:

«Караваеву большой привет. Видел сегодня Саню. Красава! В одно касание попал по воротам. Но это отскок. Можно списать на малое время для восстановления, вопросов нет, но я бы хотел видеть более смелую игру от Динамо.

Еще хочу похвалить Судакова. Десятый номер Шахтера, кроме ассиста, очень прилично отрабатывал в обороне. Мне было приятно это видеть. Напишу ему в личку сейчас: «Жора - ты красавчик, что отрабатываешь в обороне. Молодец!».

Еще меня удивило, что Шапаренко не играл. Человек вышел с Ромой на замену, а против Шахтера стоял на бровке и пил воду. Не знаю, что там произошло, но он должен был играть».