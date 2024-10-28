«Просто отскочили». Милевский отреагировал на ничью в Классическом

Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал ничью столичного клуба против донецкого «Шахтера» (1:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Артем, где смотрели Классическое?

– Честно, я очень рад атмосфере. Был в студии, увидел всех! Ярмолу, Селю, Алиева. Со всеми обнялся. Сейчас еще Судакову напишу обязательно. Я сегодня вообще был как бол-бой. Серьезные люди попросили провести на стадион, и я бегал, решал вопросы. А потом поехал в отель смотреть футбол в одиночестве, я так люблю. Мне не нравится смотреть футбол, когда меня дергают.

– Что думаете о самом матче?

– Я считаю, что Динамо просто отскочило. Я, безусловно, рад, что так получилось, но я не привык видеть такое Динамо на стадионе имени Лобановского. Понятно, что у Шахтера было на два дня больше отдыха. Я и с Ярмолой говорил об этом. Он сказал, что очень тяжело. Эти переезды: поезда, автобусы. Это не на самолете лететь. Я все прекрасно понимаю, Динамо было тяжело, но в этом матче я увидел какую-то робость и страх перед Шахтером. Ребята, не надо никого бояться! Есть фармакология и другие средства восстановления. Почему Динамо начало играть в футбол только после 0:1? Ну слава Богу, что не проиграли. Дарио, наверное, плюется сейчас и брызгает слюной, что не дожали и не выиграли.