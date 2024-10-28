Будковский забил 50-й мяч в украинской карьере

Гол в матче с «Левым берегом» (2:0) стал 50-м в украинской карьере 32-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 45 мячей он забил в УПЛ, 4 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 31 раз Филипп поражал ворота соперников за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». Между тем, Будковский с 27 голами стал ко всему прочему новым рекордсменом луганчан в чемпионатах Украины.

Стоит отметить, что прежний рекорд, принадлежавший Алексею Коробченко, простоял ни много ни мало 28 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины

Игрок Сезоны Голы 1. Филипп БУДКОВСКИЙ 2014-2025 27 2. Алексей КОРОБЧЕНКО 1992-1996 26 3. Александр КАРАВАЕВ 2015-2019 25 4. Желько ЛЮБЕНОВИЧ 2013-2018 23 Артем ГРОМОВ 2018-2022 23 6. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ 2011-2022 22 7. Тимерлан ГУСЕЙНОВ 1992-1993 19 Владислав КОЧЕРГИН 2018-2022 19 9. Назарий РУСИН 2020-2024 17 10. Никита КАМЕНЮКА 2007-2020 15 Эдуардо ГЕРРЕРО 2023-2025 15

Сезоны обозначены годом их окончания.