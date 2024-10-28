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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 10:52 | Обновлено 28 октября 2024, 11:05
107
0

Будковский забил 50-й мяч в украинской карьере

32-летний форвард с 27 голами стал новым рекордсменом «Зари» в УПЛ

28 октября 2024, 10:52 | Обновлено 28 октября 2024, 11:05
107
0
Будковский забил 50-й мяч в украинской карьере
ФК Зря

Гол в матче с «Левым берегом» (2:0) стал 50-м в украинской карьере 32-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 45 мячей он забил в УПЛ, 4 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 31 раз Филипп поражал ворота соперников за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». Между тем, Будковский с 27 голами стал ко всему прочему новым рекордсменом луганчан в чемпионатах Украины.

Стоит отметить, что прежний рекорд, принадлежавший Алексею Коробченко, простоял ни много ни мало 28 лет.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины

Игрок

Сезоны

Голы

1.

Филипп БУДКОВСКИЙ

2014-2025

27

2.

Алексей КОРОБЧЕНКО

1992-1996

26

3.

Александр КАРАВАЕВ

2015-2019

25

4.

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

2013-2018

23

Артем ГРОМОВ

2018-2022

23

6.

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

2011-2022

22

7.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

1992-1993

19

Владислав КОЧЕРГИН

2018-2022

19

9.

Назарий РУСИН

2020-2024

17

10.

Никита КАМЕНЮКА

2007-2020

15

Эдуардо ГЕРРЕРО

2023-2025

15

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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