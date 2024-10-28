Будковский забил 50-й мяч в украинской карьере
32-летний форвард с 27 голами стал новым рекордсменом «Зари» в УПЛ
Гол в матче с «Левым берегом» (2:0) стал 50-м в украинской карьере 32-летнего форварда луганчан Филиппа Будковского. 45 мячей он забил в УПЛ, 4 – в Кубке Украины и 1 – в еврокубках. 31 раз Филипп поражал ворота соперников за «Зарю», 11 – за «Десну», 5 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». Между тем, Будковский с 27 голами стал ко всему прочему новым рекордсменом луганчан в чемпионатах Украины.
Стоит отметить, что прежний рекорд, принадлежавший Алексею Коробченко, простоял ни много ни мало 28 лет.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
1.
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
2014-2025
|
27
|
2.
|
Алексей КОРОБЧЕНКО
|
1992-1996
|
26
|
3.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
2015-2019
|
25
|
4.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
2013-2018
|
23
|
|
Артем ГРОМОВ
|
2018-2022
|
23
|
6.
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
2011-2022
|
22
|
7.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
1992-1993
|
19
|
|
Владислав КОЧЕРГИН
|
2018-2022
|
19
|
9.
|
Назарий РУСИН
|
2020-2024
|
17
|
10.
|
Никита КАМЕНЮКА
|
2007-2020
|
15
|
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
2023-2025
|
15
Сезоны обозначены годом их окончания.
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