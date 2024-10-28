Рейтинг WTA. Лидеры – те же. Как изменились позиции украинок?
Марта Костюк сохраняет статус первой ракетки Украины
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.
Польская теннисистка Ига Свентек, которая до предыдущей версии реестра долгое время занимала 1-е место, по-прежнему остается второй. Лидирует Арина Соболенко.
В топ-10 вошла американка Даниэль Коллинс. А вот ее соотечественница Джессика Пегула опустилась с 4-го места на 6-е. В свою очередь, 4-ю позицию теперь занимает итальянка Жасмин Паолини.
Топ-10 рейтинга WTA
Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк – она 18-я в мире. Небольшого прогресса добилась Даяна Ястремская, а вот из укрианок в топ-300 Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева, Катарина Завацкая, Валерия Страхова имеют минус в рейтинге. Улучшили свои позиции Александра Олейникова, Надежда Колб, Алиса Барановская и Дарья Есыпчук, у которой наибольший прогресс среди всех украинок.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира.
Надежда Киченок поднялась вверх на 3 позиции – она теперь 39-я в мире. Марта Костюк имеет плюс одну позицию – у нее 60-е место.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
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