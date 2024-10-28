Рейтинг WTA. Лидеры – те же. Как изменились позиции украинок?

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга.

Польская теннисистка Ига Свентек, которая до предыдущей версии реестра долгое время занимала 1-е место, по-прежнему остается второй. Лидирует Арина Соболенко.

В топ-10 вошла американка Даниэль Коллинс. А вот ее соотечественница Джессика Пегула опустилась с 4-го места на 6-е. В свою очередь, 4-ю позицию теперь занимает итальянка Жасмин Паолини.

Топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой Украины остается Марта Костюк – она 18-я в мире. Небольшого прогресса добилась Даяна Ястремская, а вот из укрианок в топ-300 Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Анастасия Соболева, Катарина Завацкая, Валерия Страхова имеют минус в рейтинге. Улучшили свои позиции Александра Олейникова, Надежда Колб, Алиса Барановская и Дарья Есыпчук, у которой наибольший прогресс среди всех украинок.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок осталась 3-й ракеткой мира.

Надежда Киченок поднялась вверх на 3 позиции – она теперь 39-я в мире. Марта Костюк имеет плюс одну позицию – у нее 60-е место.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA