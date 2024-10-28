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Англия
28 октября 2024, 10:57 | Обновлено 28 октября 2024, 11:09
2297
4

Арсенал скоро подпишет украинского голкипера. Это не Лунин и не Трубин

Владислав Крапивцов уже тренируется с «канонирами»

28 октября 2024, 10:57 | Обновлено 28 октября 2024, 11:09
2297
4
Арсенал скоро подпишет украинского голкипера. Это не Лунин и не Трубин
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, с прошлой недели 19-летний футболист уже приступил к тренировкам с «канонирами».

Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Напомним, летом Владислав Крапивцов проходил просмотр в «Челси», и «синие» хотели подписать с ним контракт, но трансфер не состоялся из-за того, что клуб не имел возможности заявить игрока.

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Владислав Крапивцов Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ свободный агент Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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pricolist
любі знавці футболу, він дійсно дуже перспективний гравець, що його підписує арсенал? 
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