Арсенал скоро подпишет украинского голкипера. Это не Лунин и не Трубин

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время подпишет контракт с украинским вратарем Владиславом Крапивцовым, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, с прошлой недели 19-летний футболист уже приступил к тренировкам с «канонирами».

Крапивцов является воспитанником «Днепра». В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду «Днепра-1», сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента и самостоятельно поддерживал форму в Харькове.

Напомним, летом Владислав Крапивцов проходил просмотр в «Челси», и «синие» хотели подписать с ним контракт, но трансфер не состоялся из-за того, что клуб не имел возможности заявить игрока.