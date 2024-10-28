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  4. ВИДЕО. France Football уже назвал победителя Золотого мяча. Тонкий намёк
Испания
28 октября 2024, 03:26 |
298
0

ВИДЕО. France Football уже назвал победителя Золотого мяча. Тонкий намёк

В Instagram-аккаунте журнале опубликовали видео, после которого ни у кого не осталось сомнений

28 октября 2024, 03:26 |
298
0
ВИДЕО. France Football уже назвал победителя Золотого мяча. Тонкий намёк
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

В преддверии футбольного торжества официальный аккаунт «France Football» в Instagram, похоже, намекнул на то, кто возьмет приз в этом году.

На видео Дидье Дрогба держит награду и вручает Золотой мяч ютуб и тик-ток инфлюенсеру Ирану Феррейре, известному как «Ресеба». Блогер был в футболке сборной Бразилии.

После этой публикации фанаты стали ещё больше уверены в том, что именно Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», заберет заветную награду домой.

«Бразильская футболка? Да, Вини выиграет «Золотой мяч» на 100%», – пишут болельщики в соцсетях.

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Золотой мяч Винисиус Жуниор видео Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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