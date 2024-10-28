ВИДЕО. France Football уже назвал победителя Золотого мяча. Тонкий намёк

Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».

В преддверии футбольного торжества официальный аккаунт «France Football» в Instagram, похоже, намекнул на то, кто возьмет приз в этом году.

На видео Дидье Дрогба держит награду и вручает Золотой мяч ютуб и тик-ток инфлюенсеру Ирану Феррейре, известному как «Ресеба». Блогер был в футболке сборной Бразилии.

После этой публикации фанаты стали ещё больше уверены в том, что именно Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», заберет заветную награду домой.

«Бразильская футболка? Да, Вини выиграет «Золотой мяч» на 100%», – пишут болельщики в соцсетях.