ВИДЕО. France Football уже назвал победителя Золотого мяча. Тонкий намёк
В Instagram-аккаунте журнале опубликовали видео, после которого ни у кого не осталось сомнений
Сегодня в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча».
В преддверии футбольного торжества официальный аккаунт «France Football» в Instagram, похоже, намекнул на то, кто возьмет приз в этом году.
На видео Дидье Дрогба держит награду и вручает Золотой мяч ютуб и тик-ток инфлюенсеру Ирану Феррейре, известному как «Ресеба». Блогер был в футболке сборной Бразилии.
После этой публикации фанаты стали ещё больше уверены в том, что именно Винисиус Жуниор, нападающий «Реала», заберет заветную награду домой.
«Бразильская футболка? Да, Вини выиграет «Золотой мяч» на 100%», – пишут болельщики в соцсетях.
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