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  4. Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 20:41 | Обновлено 27 октября 2024, 20:44
4709
9

Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером

Главный тренер киевлян заявил, что перед поединком Николай получил травму

27 октября 2024, 20:41 | Обновлено 27 октября 2024, 20:44
4709
9
Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

27 октября прошел матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Звездный игрок киевлян Николай Шапаренко провел всю встречу на скамейке запасных. После завершения матча главный тренер бело-синих Александр Шовковский в эфире Football Hub пояснил отсутствие Шапаренко:

«При подготовке к игре он был в стартовом составе, но сегодня, к сожалению, получил травму и ему наложили 3 шва.

Я не хочу вдаваться в детали травмы, но мы очень хотели, чтобы он был, но Николай физически не мог играть», – заявил Шовковский.

Видеообзор матча Динамо – Шахтер (1:1)

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Динамо Киев Николай Шапаренко Шахтер Донецк Динамо - Шахтер видео голов и обзор Александр Шовковский травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua81
без Пихаленка и Шапаренко конечно трудно было креативить. да еще и Ярмоленко.
так что отскочили очень удачно.
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+6
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mig3131
І коли він став зірковим? 
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0
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Юрий Щербань
Що за травма побутова?
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0
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zelc006
татішкі_розірвав_паря
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-2
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