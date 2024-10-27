Шовковский пояснил, почему Шапаренко не сыграл за Динамо в матче с Шахтером

27 октября прошел матч 11-го Украинская Премьер-лига 2024/25 тура между командами Динамо и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Звездный игрок киевлян Николай Шапаренко провел всю встречу на скамейке запасных. После завершения матча главный тренер бело-синих Александр Шовковский в эфире Football Hub пояснил отсутствие Шапаренко:

«При подготовке к игре он был в стартовом составе, но сегодня, к сожалению, получил травму и ему наложили 3 шва.

Я не хочу вдаваться в детали травмы, но мы очень хотели, чтобы он был, но Николай физически не мог играть», – заявил Шовковский.

Видеообзор матча Динамо – Шахтер (1:1)