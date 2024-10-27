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  4. У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Испания
27 октября 2024, 00:29 |
2689
6

У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны

Состоялось первое Эль-Классико в сезоне

27 октября 2024, 00:29 |
2689
6
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Андрей пропустил четыре гола и сделал три сейва.

После завершения матча статический портал WhoScored поставил Лунину 5.7 баллов. Это самая низкая оценка среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.

Самый высокий балл в матче получил автор дубля Роберт Левандовски. WhoScored поставил польскому нападающему 9.2 балла.

Оценки матча Реал Мадрид Барселона от WhoScored

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WhoScored Роберт Левандовски Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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IronValdemar
Лунін добре зіграв, зробив сейви. З натяжкою тільки 4 гол на його
совісті. В журнаш.юх в голові полова...Захист Реалу зіграв жахливо,
півзахист мало створив, а найнижча оцінка в Луніна. Та в цих журнаш.юх
був се.кс з їхніми очима і мозком. Таких людей в психлікарню треба
відправляти.
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+7
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MIRRA
У Луніна як і в Белінгема... Значить він такий же топ!
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+1
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antt
В травні Лунін так від Серлота із Сосєдадом пропустив десь чотири голи. Критики було не мало. І ще б трохи і б Довбик позбувся пічічі. 
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0
hackerpro123007
Ну і дно)) хоча дно-захист Реалу сьогодні))
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-5
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