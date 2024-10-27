У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
Состоялось первое Эль-Классико в сезоне
В субботу, 26 октября, прошел матч 11-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Барселона».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Барселона» победила со счетом 4:0.
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Украинский вратарь «Реал» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе. Андрей пропустил четыре гола и сделал три сейва.
После завершения матча статический портал WhoScored поставил Лунину 5.7 баллов. Это самая низкая оценка среди всех игроков, которые приняли участие в этом матче.
Самый высокий балл в матче получил автор дубля Роберт Левандовски. WhoScored поставил польскому нападающему 9.2 балла.
Оценки матча Реал Мадрид – Барселона от WhoScored
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совісті. В журнаш.юх в голові полова...Захист Реалу зіграв жахливо,
півзахист мало створив, а найнижча оцінка в Луніна. Та в цих журнаш.юх
був се.кс з їхніми очима і мозком. Таких людей в психлікарню треба
відправляти.