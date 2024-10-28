«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис мог продать защитника «бело-синих» Кристиана Биловара, который является его зятем. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил интересные подробности несостоявшегося трансфера.

«Я знаю, что прошлым летом «Динамо» получало два предложения из-за границы. У меня есть информация, которой я доверяю. Сидит Игорь Суркис в ресторане в Монако летом, где он любит проводить свой отдых, и в его компании был владелец одного валлийского клуба.

Зашел разговор о футболе, в ходе которого Суркис сказал: «У меня зять защитник классный, работяга». Владелец валлийского клуба позвонил своим менеджерам и сказал, чтобы делали официальное предложение, и оно пришло в «Динамо». Я не знаю, рассматривали его или нет, но получилось так, что в ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя», – сказал Бурбас.

Украинский защитник Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Дочь президента «Динамо» сообщала, что супруги ждут ребенка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне и дальше опережают «горняков» на шесть пунктов в турнирной таблице.