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  4. «У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 10:54 | Обновлено 28 октября 2024, 11:11
3110
8

«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако

Защитник «бело-синих» Кристиан Биловар мог сменить команду этим летом

28 октября 2024, 10:54 | Обновлено 28 октября 2024, 11:11
3110
8
«У меня зять...». Суркис чуть не продал Биловара в ресторане Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Биловар

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис мог продать защитника «бело-синих» Кристиана Биловара, который является его зятем. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил интересные подробности несостоявшегося трансфера.

«Я знаю, что прошлым летом «Динамо» получало два предложения из-за границы. У меня есть информация, которой я доверяю. Сидит Игорь Суркис в ресторане в Монако летом, где он любит проводить свой отдых, и в его компании был владелец одного валлийского клуба.

Зашел разговор о футболе, в ходе которого Суркис сказал: «У меня зять защитник классный, работяга». Владелец валлийского клуба позвонил своим менеджерам и сказал, чтобы делали официальное предложение, и оно пришло в «Динамо». Я не знаю, рассматривали его или нет, но получилось так, что в ресторане Монако Суркис чуть не продал своего зятя», – сказал Бурбас.

Украинский защитник Кристиан Биловар женат на Яне Суркис. Дочь президента «Динамо» сообщала, что супруги ждут ребенка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне и дальше опережают «горняков» на шесть пунктов в турнирной таблице.

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Кристиан Биловар Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 8
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samird
Вам не соромно такого рівня плітки чи казки публікувати на сайті? 
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+6
GloryUkraine
Бурбас сидів під столом та все підслухав.
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+3
Умник
Ой доиграется Бурбас. 
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+1
zhyr
Може Біловар і не еталон захисника, але він і не привозить так, як ті ж Сирота, Дячук, Попов на початку. 
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+1
BATI-GOOOOOL
Ну к Біловару в класичному немає претензій від слова зовсім.гідно змінив хрустального качка Попова.
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+1
DK1961
Спирт уа совместно с бурбасовской подстилкой лохметова в своей неистребимой злобе к киевскому Динамо публикуют уже не статьи, а просто подметные фейко доносы - за которые вполне можно понести уже ответственность в судебном порядке. Суркис на такую (с трудом ЭТО назвать можно) публикацию просто обязан подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства.
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0
AK.228
😂😂
А как по другому бизнес делается !?
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0
Gargantua81
зачем я, зятюша, тебя продаю
такой работяга нужон самому!
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0
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