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  4. ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 17:03 | Обновлено 23 августа 2024, 17:19
3919
6

ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности

У Яны Суркис и Кристиана Биловара будет совместный ребенок

23 августа 2024, 17:03 | Обновлено 23 августа 2024, 17:19
3919
6
ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
Instagram. Яна Суркис

Яна Суркис, дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, опубликовала новое сообщение на своей официальной странице в Instagram. По фотографии можно понять, что девушка беременна.

«6 месяцев роста любви», – подписала публикацию Яна.

Напомним, Яна Суркис является женой защитника «бело-синих» Кристиана Биловара. Пара узаконила свои отношения еще больше года назад, но сообщила об этом лишь недавно.

Интересно, что рожденный Яной ребенок впервые сделает Игоря Суркиса дедушкой, ведь его старшая дочь, Марина, еще не имеет детей.

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Яна Суркис Игорь Суркис Кристиан Биловар беременность фото Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Chieftain
Дитина це дуже добре, мої вітання🙏
Головне щоб дідусь кацапській щур суркіс на хрестини патріарха обісраного кирила не запросив
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-1
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👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
Звоните пашке мерседесу...
Пашка, с удовольствием согласится крестить ребенка, и браслет уже снят!
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-2
Pavel_i_CO
Фєдя, а ти сам в якій церкві хрещений?) Ви ж, східняки, всі через расіянські церкви пройшли, бо інших у вас ніколи не було
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-4
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MIRRA
А московські попи благословили?
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-7
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