ФОТО. Игрок Динамо станет отцом. Дочь Суркиса сообщила о беременности
У Яны Суркис и Кристиана Биловара будет совместный ребенок
Яна Суркис, дочь президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, опубликовала новое сообщение на своей официальной странице в Instagram. По фотографии можно понять, что девушка беременна.
«6 месяцев роста любви», – подписала публикацию Яна.
Напомним, Яна Суркис является женой защитника «бело-синих» Кристиана Биловара. Пара узаконила свои отношения еще больше года назад, но сообщила об этом лишь недавно.
Интересно, что рожденный Яной ребенок впервые сделает Игоря Суркиса дедушкой, ведь его старшая дочь, Марина, еще не имеет детей.
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