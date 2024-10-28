Шахтер Донецк

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Кубок Украины
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30.10.2024 18:00 - : -
Заря
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Кубок Украины
28 октября 2024, 10:33 | Обновлено 28 октября 2024, 11:15
110
0

Шахтер – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву

28 октября 2024, 10:33 | Обновлено 28 октября 2024, 11:15
110
0
Шахтер – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по Киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.

Шахтер – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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