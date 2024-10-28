Шахтер Донецк

Шахтер – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 октября в 18:00 по Киеву
В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» во Львове. Начало встречи запланировано в 18:00 по Киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киевской области.
Шахтер – Заря. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
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