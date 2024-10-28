Арсенал интересуется Мудриком. Известно, когда может произойти переход
«Канониры» могут предложить «Челси» аренду украинца
Лондонский «Арсенал» все еще интересуется украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, «канониры» уже зимой могут попытаться подписать 23-летнего футболиста. Один из вариантов – аренда с опцией выкупа.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуются «Ливерпуль», «Барселона» и «Марсель».
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