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Англия
28 октября 2024, 10:01 |
594
1

Арсенал интересуется Мудриком. Известно, когда может произойти переход

«Канониры» могут предложить «Челси» аренду украинца

28 октября 2024, 10:01 |
594
1
Арсенал интересуется Мудриком. Известно, когда может произойти переход
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» все еще интересуется украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, «канониры» уже зимой могут попытаться подписать 23-летнего футболиста. Один из вариантов – аренда с опцией выкупа.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуются «Ливерпуль», «Барселона» и «Марсель».

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Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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GloryUkraine
Ага, а Франс футбол зарезервував ЗМ для Мурзіка.
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