«Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины
Украинский нападающий «Ромы» провел на поле весь матч
27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.
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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание ilRomanista оценило игру 27-летнего футболиста:
«Правда, партнеры плохо играли на него, но защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо – совсем не Серхио Рамос – полностью его съел».
В итоге украинец получил от журналистов 4 балла из 10 возможных.
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