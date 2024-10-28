«Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание ilRomanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Правда, партнеры плохо играли на него, но защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо – совсем не Серхио Рамос – полностью его съел».

В итоге украинец получил от журналистов 4 балла из 10 возможных.