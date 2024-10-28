Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины
Италия
28 октября 2024, 12:55 | Обновлено 28 октября 2024, 13:18
780
1

«Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины

Украинский нападающий «Ромы» провел на поле весь матч

28 октября 2024, 12:55 | Обновлено 28 октября 2024, 13:18
780
1
«Его съели». СМИ вынесло вердикт Довбику за провал против Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 октября прошел матч 9-го тура Серии А 2024/25 между командами «Фиорентина» и «Рома». Поединок завершился со счетом 5:1 в пользу фиалок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не сумел отличиться результативными действиями. После поединка издание ilRomanista оценило игру 27-летнего футболиста:

«Правда, партнеры плохо играли на него, но защитник «Фиорентины» Пьетро Комуццо – совсем не Серхио Рамос – полностью его съел».

В итоге украинец получил от журналистов 4 балла из 10 возможных.

По теме:
Рома – Торино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МОТТА: «В обороне сильно пострадали от Интера»
Рома уволит коуча после позора во Флоренции. Кто будет тренировать Довбика?
Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Фиорентина - Рома
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Футбол | 27 октября 2024, 18:05 12
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ
Мудрик упустил шанс забить. Челси переиграл Ньюкасл и ворвался в топ-4 АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров, Михаил вышел на поле на 67-й

«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28 октября 2024, 07:49 2
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его просто задушит». Дюбуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Даниэль ждет победы Тайсона

Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Футбол | 28.10.2024, 08:11
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
Футбол | 28.10.2024, 10:39
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
«Случилась трагедия». Суркис поведал, почему Шапаренко не сыграл с Шахтером
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
Футбол | 28.10.2024, 13:09
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
«У Динамо 0 очков, а у нас одно». Срна оценил провальный старт Шахтера в ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
samird
Довбик в цьому матчі (як і в багатьох інших у Ромі) не отримав жодного гольового пасу. ЖОДНОГО. 2/3 передач в його напрямку були неточними, а третина - в боротьбу спиною до воріт під скидання на партнера (що він і робив за деякими виключеннями). В Ромі півскладу - це кров з очей. А інша половина це роботяги, які вміють тримати мʼяч, але на креативні дії не здатні. Вони роблять 3-4 торкання, коли треба грати в одне. Єдиний класний гравець - Дібала, але і він не стабільний. І не здатен один вести гру. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
Где смотреть онлайн UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй
26.10.2024, 23:23
MMA
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
27.10.2024, 07:59 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, сколько денег у меня на счету?»
26.10.2024, 16:44 2
Бокс
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
«Я увидел много силы». Экс-чемпион мира – о реванше Усик – Фьюри
27.10.2024, 09:25
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
Пять самых странных подписаний Динамо последних двух лет
26.10.2024, 11:23 59
Футбол
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
У кого 9.2? Известна оценка Лунина за четыре пропущенные от Барселоны
27.10.2024, 00:29 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем