ЛАСК с Таловеровым в составе уступил Штурму

27 октября, в матче 11-го тура австрийской Бундеслиги, ЛАСК дома принимал «Штурм».

Максим Таловеров вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

В первом тайме гости открыли счет на 33-й минуте благодаря результативному удару грузинского легионера «Штурма» Отара Китеишвили.

После перерыва хозяева перехватили инициативу, что принесло результат на 59-й минуте - Хрвое Смолчич сравнял счет для ЛАСКа (1:1).

Впрочем, удержать ничью ЛАСКу не удалось. На 83-й минуте Ловро Звонарек забил победный мяч - 1:2.

Австрийская Бундеслига. 11-й тур. 27 октября

ЛАСК – «Штурм» – 1:2

Голы: Смолчич, 59 – Китеишвили, 33, Звонарек, 83

Турнирная таблица: