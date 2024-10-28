ЛАСК с Таловеровым в составе уступил Штурму
27-го октября были сыграны матчи 11-го тура автрийской Бундеслиги
27 октября, в матче 11-го тура австрийской Бундеслиги, ЛАСК дома принимал «Штурм».
Максим Таловеров вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
В первом тайме гости открыли счет на 33-й минуте благодаря результативному удару грузинского легионера «Штурма» Отара Китеишвили.
После перерыва хозяева перехватили инициативу, что принесло результат на 59-й минуте - Хрвое Смолчич сравнял счет для ЛАСКа (1:1).
Впрочем, удержать ничью ЛАСКу не удалось. На 83-й минуте Ловро Звонарек забил победный мяч - 1:2.
Австрийская Бундеслига. 11-й тур. 27 октября
ЛАСК – «Штурм» – 1:2
Голы: Смолчич, 59 – Китеишвили, 33, Звонарек, 83
Турнирная таблица:
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