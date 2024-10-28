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28 октября 2024, 14:57 | Обновлено 28 октября 2024, 14:58
65
0

ЛАСК с Таловеровым в составе уступил Штурму

27-го октября были сыграны матчи 11-го тура автрийской Бундеслиги

28 октября 2024, 14:57 | Обновлено 28 октября 2024, 14:58
65
0
ЛАСК с Таловеровым в составе уступил Штурму
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября, в матче 11-го тура австрийской Бундеслиги, ЛАСК дома принимал «Штурм».

Максим Таловеров вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

В первом тайме гости открыли счет на 33-й минуте благодаря результативному удару грузинского легионера «Штурма» Отара Китеишвили.

После перерыва хозяева перехватили инициативу, что принесло результат на 59-й минуте - Хрвое Смолчич сравнял счет для ЛАСКа (1:1).

Впрочем, удержать ничью ЛАСКу не удалось. На 83-й минуте Ловро Звонарек забил победный мяч - 1:2.

Австрийская Бундеслига. 11-й тур. 27 октября

ЛАСК – «Штурм» – 1:2

Голы: Смолчич, 59 – Китеишвили, 33, Звонарек, 83

Турнирная таблица:

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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