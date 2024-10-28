Игорь СУРКИС: «Во втором тайме Шахтер забил нелогичный гол»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поединок с донецким «Шахтером», который закончился со счетом 1:1:

– Вы поздравили команду с ничьей или были разочарованы результатом?

– 1:1 - это не победа. Победа – это когда команда выигрывает.

– Но ведь «Динамо» проигрывало до 87-й минуты…

– Да, проигрывало. Но Караваев успешно вышел на замену, забил очень хороший гол. По игре мы не уступали. Вся борьба впереди.

– Дарио Срна также говорит, что чемпионат еще длинный.

– Да, чемпионат длинный, так что эта одна игра еще ничего бы не решала, даже если бы мы выиграли или проиграли. Нужно играть с первого и до последнего тура.

– Но все-таки «Динамо» имеет гандикап в шесть очков. Была ли задача-минимум его сохранить после этого матча?

– Не было задачи играть на ничью. Задача была побеждать. И «Шахтер» хотел победить, и мы хотели победить. Но так сложилось, это футбол.

– Какие у вас были мысли до 55-й минуты, до удаления, пока «Шахтер» доминировал на поле и создавал больше моментов?

– У «Шахтера» было больше моментов в первом тайме, а во втором они забили нелогичный гол. Скорее, они могли отличиться мячом в первом тайме. Но и мы могли забить – Волошин должен был сравнивать счет. Игра была равной. Мы же не виноваты, что удалили игрока «Шахтера». Это они пусть разбираются.

– Как вам судейство в целом?

– Арбитр показывал желтые карточки и нашим игрокам, и их. Но даже если бы это была товарищеская игра между «Динамо» и «Шахтером», борьба была бы такой же.

– Вы всегда говорите, что есть «Динамо» и «Шахтер» и есть все остальные клубы УПЛ. Но как вы оцените нынешний расклад в турнирной таблице?

– «Александрия» хорошо выступает. Ротань поставил очень хорошую игру. Команда играет не так, как в прошлом сезоне. Мне очень нравится «Александрия». У «Кривбасса» опытный тренер, есть еще «Полесье»… Но чемпионат слабее, чем он был раньше. Кончится война – и я думаю, все станет на свои места.

– Считаете ли вы, что в матче с «Ромой» ротация была с прицелом на «Шахтер»?

– Я надеялся, что будет боевой состав. Но это решение тренера. Я ему доверяю. Он избрал этот состав. У нас все игроки в заявке вовремя получают заработную плату. Они должны выходить на поле и доказывать, что сидят они не просто для галочки. Надеюсь, что этот матч придал им уверенность. У меня такое впечатление, что если бы сегодня играли Михайленко или Рубчинский, они не испортили бы картину. У нас произошла трагедия с Шапаренко – за 4-5 часов до матча он стеклянными дверями порезал себе плечо. Он открывал дверь, и стекло упало на него. Потому он сегодня не играл. С ним мы были бы более креативными в середине поля. Но мне понравились те ребята, которые вышли на поле. Они играли с настроением, играли так, как и должны были это делать.

Только вчера в два часа мы приехали на базу. Все это время ребята восстанавливались. Но мы не должны жаловаться, все в таких условиях. Я надеюсь, что такое настроение будет и 30-го числа в кубковом матче с «Ворсклой», и 3-го в чемпионате. Потом у нас снова еврокубковый выезд. Наверное, в Гамбург будем добираться часов 20. Такие реалии...

– Что делать с отсутствием забитых голов в еврокубках?

– Мы должны сконцентрироваться. У нас есть матчи, в которых мы должны выигрывать.

– Судя по динамике еврокубковых результатов, тенденция положительная – 0:3, 0:2, 0:1, …?

– Я бы на это не обращал внимания. Мы должны сконцентрироваться, играть на результат и добывать очки не только в клубную копилку, но и рейтинг Украины. Надо играть с первой до последней минуты. У нас есть ребята, которые могут друг друга заменить. Надеюсь, что в еврокубках мы тоже наладим наши дела.

– Возвращаясь к сегодняшнему матчу, что вы чувствовали, когда мяч попадал в перекладину, когда его выбивали с линии ваши защитники?

– Эмоционально я был на футбольном поле. Очень переживал за ребят и, не скрою, за результат. Сегодняшний результат нас устраивает. Если бы проиграли, это дало бы большее напряжение команде. А так у нас есть преимущество в шесть очков, которые не так-то просто отыграть.

– Есть ли у вас информация о травме Попова?

– Нет, пока нет. Я видел, что и Биловар лежит на медицинском столе, у него сильный ушиб. Нельзя так играть, бить сзади по ногам. Это не украшает ни наш футбол, ни спорт в целом.