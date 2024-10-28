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  4. «Пропустили непонятный пенальти». Первак - о матче с Зарей
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 16:02 |
146
0

«Пропустили непонятный пенальти». Первак - о матче с Зарей

В матче 11-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал луганскую «Зарю»

28 октября 2024, 16:02 |
146
0
«Пропустили непонятный пенальти». Первак - о матче с Зарей
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Зари» (0:2) в матче 11-го тура УПЛ.

«Мы проделали большой объем работы, но особых результатов это не принесло. Пропустили непонятный пенальти, после которого быстро получили второй гол. После этого стало намного тяжелее. Во время перерыва сделали замены и перестроились. Создавали моменты, но забить так и не удалось.

Наша задача на игру была сыграть компактно в защите и быстро переходить от обороны к атаке. Время от времени это получалось, но соперник тоже проводит анализ и знает, против кого играет. Психологически больше повлиял не пенальти, а быстрый второй гол. Радует лишь то, что мы достаточно били по воротам и хотели забить. Над реализацией нужно больше работать, но понимаем, что мастерство не купишь в магазине.

Относительно следующего матча? Ко всем командам мы готовимся одинаково, но нынешние «Карпаты» очень отличаются от тех, с которыми мы играли в Первой лиге. Сменился тренер, половина команды - легионеры. Во Львове играть тяжело, у них специфическое поле - вязкое, тяжелое, но все равно будем готовиться и работать», - отметил наставник „Левого Берега“.

Напомним, ранее Младен Бартулович высказался о матче с «Левым Берегом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Первак Левый Берег Киев Заря Луганск Левый Берег - Заря
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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