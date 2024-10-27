Младен Бартулович: «Игра была очень сложной»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды над «Левым Берегом».

«Игра была очень сложной. В первом тайме не все получалось, соперник действовал очень агрессивно, особенно в обороне.

В конце первого тайма нам удалось заработать пенальти и реализовать его. Думаю, это нарушило план «Левого Берега» на игру. Хорошо, что нам удалось достичь положительного результата.

Нам нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах. Сейчас уже готовимся к кубковой игре», - отметил Бартулович.

Напомним, луганская «Заря» победила «Левый Берег» со счетом 2:0.