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  4. Младен Бартулович: «Игра была очень сложной»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 16:22 |
401
0

Младен Бартулович: «Игра была очень сложной»

27-го октября «Левый Берег» встречался с «Зарей» в 11-м туре УПЛ

27 октября 2024, 16:22 |
401
0
Младен Бартулович: «Игра была очень сложной»
ФК Зоря. Младен Бартулович

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды над «Левым Берегом».

«Игра была очень сложной. В первом тайме не все получалось, соперник действовал очень агрессивно, особенно в обороне.

В конце первого тайма нам удалось заработать пенальти и реализовать его. Думаю, это нарушило план «Левого Берега» на игру. Хорошо, что нам удалось достичь положительного результата.

Нам нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах. Сейчас уже готовимся к кубковой игре», - отметил Бартулович.

Напомним, луганская «Заря» победила «Левый Берег» со счетом 2:0.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Младен Бартулович Левый Берег - Заря Левый Берег Киев Заря Луганск
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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