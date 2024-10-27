Младен Бартулович: «Игра была очень сложной»
27-го октября «Левый Берег» встречался с «Зарей» в 11-м туре УПЛ
Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал победу своей команды над «Левым Берегом».
«Игра была очень сложной. В первом тайме не все получалось, соперник действовал очень агрессивно, особенно в обороне.
В конце первого тайма нам удалось заработать пенальти и реализовать его. Думаю, это нарушило план «Левого Берега» на игру. Хорошо, что нам удалось достичь положительного результата.
Нам нужно набирать максимум очков в оставшихся матчах. Сейчас уже готовимся к кубковой игре», - отметил Бартулович.
Напомним, луганская «Заря» победила «Левый Берег» со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 октября состоится матч 11-го тура УПЛ
После матча «Реал» - «Барселона» болельщики начали писать оскорбительные сообщения голкиперу