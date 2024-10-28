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  4. Экс-игрок Динамо больше не сыграет за Зорю. Известна причина
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:08 |
196
0

Экс-игрок Динамо больше не сыграет за Зорю. Известна причина

Денис Антюх отказался продлевать контракт с клубом

28 октября 2024, 15:08 |
196
0
Экс-игрок Динамо больше не сыграет за Зорю. Известна причина
ФК Заря. Денис Антюх

Украинский вингер луганской «Зари» Денис Антюх больше не сыграет за свой нынешний клуб, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, причиной такого решения от руководства «мужиков» стал отказ 27-летнего футболиста от продления контракта с луганским коллективом.

Изначально игрок вообще был отстранен и отправлен в юношескую команду. В итоге с помощью юриста Денису удалось вернуться к тренировкам с основой, но в матчах участвовать он не будет.

В сезоне 2024/25 Денис Антюх провел 10 матчей на клубном уровне, отметившись 5 голевыми передачами. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость вингера в 800 тысяч евро, а его контракт с клубом истекает летом 2025 года.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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