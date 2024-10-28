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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень насыщенная игра, много моментов»
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:43 |
97
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень насыщенная игра, много моментов»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ

28 октября 2024, 15:43 |
97
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень насыщенная игра, много моментов»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельнк прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– В начале второго тайма ты забил гол после углового. Как тебе это удалось?

– Гол по делу. В принципе отрабатываем это на тренировках. Думаю, что получился хороший командный гол.

– За счет чего удалось одержать победу?

– Очень насыщенная игра, много моментов. И по интенсивности, и по ритму игры, считаю, что очень интересная игра для болельщиков. И для нас в том числе было очень интересно посмотреть, что может ЛНЗ, и что можем мы в этом матче, сможем ли победить. Мы надеялись на три очка и добились своего.

– Сегодня наша команда вышла в новом комплекте формы – красно-черном. Как ее оценишь?

– Мне очень понравилась форма. Цвета и элементы, которые изображены на нашей новой эксклюзивной форме – это топ. Получилось на фарт.

– Насколько чувствовалась бешеная поддержка трибун?

– Конечно, чувствовалась. Мы очень благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Это не только о сегодняшнем матче идет речь, а и в целом о каждом поединке. Мы очень благодарны болельщикам, которые поддерживают и постоянно гонят нас вперед к победе.

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Андрей Понедельник чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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