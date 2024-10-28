Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Очень насыщенная игра, много моментов»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над ЛНЗ
Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельнк прокомментировал победу над черкасским ЛНЗ (3:1) в матче 11-го тура УПЛ.
– В начале второго тайма ты забил гол после углового. Как тебе это удалось?
– Гол по делу. В принципе отрабатываем это на тренировках. Думаю, что получился хороший командный гол.
– За счет чего удалось одержать победу?
– Очень насыщенная игра, много моментов. И по интенсивности, и по ритму игры, считаю, что очень интересная игра для болельщиков. И для нас в том числе было очень интересно посмотреть, что может ЛНЗ, и что можем мы в этом матче, сможем ли победить. Мы надеялись на три очка и добились своего.
– Сегодня наша команда вышла в новом комплекте формы – красно-черном. Как ее оценишь?
– Мне очень понравилась форма. Цвета и элементы, которые изображены на нашей новой эксклюзивной форме – это топ. Получилось на фарт.
– Насколько чувствовалась бешеная поддержка трибун?
– Конечно, чувствовалась. Мы очень благодарны болельщикам, которые приходят и поддерживают нас. Это не только о сегодняшнем матче идет речь, а и в целом о каждом поединке. Мы очень благодарны болельщикам, которые поддерживают и постоянно гонят нас вперед к победе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный директор «Шахтера» будет делать анализ после 8 матчей
Главная индивидуальная награда достанется Родри