Президент Полесья: «Мы воспитаем Макуана. Либо он уйдет в другой клуб»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал отстранение конголезкого вингера Бени Макуана:

«Я думаю, что мы перевоспитаем Бени Макуана. Если не получится, то он уйдет играть за другую команду. Этот тот футболист, который одновременно имеет огромный талант и разгильдяйство. Будем пытаться поставить его на путь истины. Если получится, то он станет звездой. В ином случае уйдет», – категорично заявил Буткевич.

Бени Макуана был куплен в французского «Монпелье» в 2023 году за 250 тыс евро. В этом сезоне провел за житомирскую команду в УПЛ четыре матча, однако результативными действиями не отметился.