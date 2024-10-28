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  4. Президент Полесья: «Мы воспитаем Макуана. Либо он уйдет в другой клуб»
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:14 | Обновлено 28 октября 2024, 15:15
780
1

Президент Полесья: «Мы воспитаем Макуана. Либо он уйдет в другой клуб»

Геннадий Буткевич прокомментировал отстранение футболиста

28 октября 2024, 15:14 | Обновлено 28 октября 2024, 15:15
780
1
Президент Полесья: «Мы воспитаем Макуана. Либо он уйдет в другой клуб»
Бени Макуана

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич прокомментировал отстранение конголезкого вингера Бени Макуана:

«Я думаю, что мы перевоспитаем Бени Макуана. Если не получится, то он уйдет играть за другую команду. Этот тот футболист, который одновременно имеет огромный талант и разгильдяйство. Будем пытаться поставить его на путь истины. Если получится, то он станет звездой. В ином случае уйдет», – категорично заявил Буткевич.

Бени Макуана был куплен в французского «Монпелье» в 2023 году за 250 тыс евро. В этом сезоне провел за житомирскую команду в УПЛ четыре матча, однако результативными действиями не отметился.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Геннадий Буткевич Бени Макуана
Микола Титюк Источник: Фан-сайт ФК Металлист
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Комментарии 1
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valerafan1
Якщо футболіст має величезний талант, то і підхід до нього повинен бути індивідуальним. А демарші "великих" тренерів ми бачимо на прикладі Тен Хага та Роналдо. Де один, а де інший.
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