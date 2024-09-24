«Последняя капля». Стало известно, за что Полесье отстранило Макуана

Конголезский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана был переведен во вторую команду клуба из-за регулярных нарушений дисциплины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в частности, 21-летнему футболисту не понравилось, что в «стаю» были приглашены игроки с большей зарплатой, чем у него. Поэтому он пытался шантажировать «Полесье» интересом со стороны других клубов, чтобы выбить себе лучшие финансовые условия.

Отмечается, что последней каплей для житомирян стал отказ Макуана от беговой работы после матча, в котором он не сыграл достаточное количество минут. Легионер просто ушел в клубный автобус, после чего на следующий день был переведен в дубль.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 4 матча и не сумел отличиться ни одним результативным действием.