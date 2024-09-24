Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Последняя капля». Стало известно, за что Полесье отстранило Макуана
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 11:35 |
627
0

«Последняя капля». Стало известно, за что Полесье отстранило Макуана

Конголезский вингер отказался выполнять беговую работу

24 сентября 2024, 11:35 |
627
0
«Последняя капля». Стало известно, за что Полесье отстранило Макуана
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана был переведен во вторую команду клуба из-за регулярных нарушений дисциплины, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в частности, 21-летнему футболисту не понравилось, что в «стаю» были приглашены игроки с большей зарплатой, чем у него. Поэтому он пытался шантажировать «Полесье» интересом со стороны других клубов, чтобы выбить себе лучшие финансовые условия.

Отмечается, что последней каплей для житомирян стал отказ Макуана от беговой работы после матча, в котором он не сыграл достаточное количество минут. Легионер просто ушел в клубный автобус, после чего на следующий день был переведен в дубль.

В сезоне 2024/25 Бени Макуана провел 4 матча и не сумел отличиться ни одним результативным действием.

По теме:
Источник: назван арбитр, которого проверяли на полиграфе после матча УПЛ
Пушич добыл 20 побед во главе Шахтера в 26-ти матчах УПЛ
Тарас Степаненко побил рекорд Руслана Ротаня
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир ТаТоТаке Бени Макуана Полесье-2 Житомир
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Бокс | 24 сентября 2024, 07:11 14
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века
Не Усик, не Виталий Кличко, не Фьюри. Назван лучший супертяж XXI века

Признание получил Владимир Кличко

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
Футбол | 24.09.2024, 06:40
В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Футбол | 23.09.2024, 12:56
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год
Футбол | 24.09.2024, 09:40
Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год
Знаменитый экс-вратарь Барселоны хочет заменить тер Штегена. Ему 41 год
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
22.09.2024, 20:21 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Поражение Джошуа стоило мне 150 миллионов»
22.09.2024, 17:41 6
Бокс
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
Карл ФРОЧ: «Дюбуа – не чемпион мира, но реванш с Усиком...»
23.09.2024, 08:27 7
Бокс
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 12
Футбол
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
22.09.2024, 11:21 1
Бокс
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
ФЬЮРИ: «Джошуа? Мне плевать на этого мешка, ведь есть Усик, который...»
24.09.2024, 07:37 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем