«Едва ли не сам сопротивлялся». Эксперт назвал лучших игроков Классического

Бывший тренер ряда украинских команд Олег Дулуб назвал двух лучших игроков в матче 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (1:1):

«В первом тайме Владислав Дубинчак не до конца разобрался, как действовать против большой группы игроков соперника. Зато принял участие в результативной ответной атаке.

Владимир Бражко в первой половине встречи едва ли не в одиночку пытался сопротивляться «Шахтеру». Спокойно перестроился после замены Андриевского, успевал страховать, держать баланс».

Игру обоих футболистов эксперт оценил в 8 баллов из 10 возможных – больше белорус не поставил никому, такую же оценку заслужил Александр Караваев.