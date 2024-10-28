Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Едва ли не сам сопротивлялся». Эксперт назвал лучших игроков Классического
Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:59 |
831
0

«Едва ли не сам сопротивлялся». Эксперт назвал лучших игроков Классического

Олег Дулуб отметился игру Дубинчака и Бражко в матче «Динамо» – «Шахтер»

28 октября 2024, 15:59 |
831
0
«Едва ли не сам сопротивлялся». Эксперт назвал лучших игроков Классического
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Бывший тренер ряда украинских команд Олег Дулуб назвал двух лучших игроков в матче 11-го тура УПЛ между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (1:1):

«В первом тайме Владислав Дубинчак не до конца разобрался, как действовать против большой группы игроков соперника. Зато принял участие в результативной ответной атаке.

Владимир Бражко в первой половине встречи едва ли не в одиночку пытался сопротивляться «Шахтеру». Спокойно перестроился после замены Андриевского, успевал страховать, держать баланс».

Игру обоих футболистов эксперт оценил в 8 баллов из 10 возможных – больше белорус не поставил никому, такую же оценку заслужил Александр Караваев.

По теме:
Антюх отреагировал на отстранение от тренировок с Зарей
Олег ШАНДРУК: «Мы потеряли два очка»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Радует, что мы начали забивать»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Олег Дулуб Владислав Дубинчак Владимир Бражко Александр Караваев
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
Футбол | 28 октября 2024, 05:05 10
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Украинская жена Войцеха Щенсны. Она – космос

Сегодня познакомимся ближе с Мариной Луценко – женой польского голкипера Барселоны

В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
Футбол | 28 октября 2024, 16:22 1
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус
В Реале возмущены. Золотой мяч 2024 получит не Винисиус

Главная индивидуальная награда достанется Родри

Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Футбол | 28.10.2024, 00:31
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Перес нашел замену Анчелотти после позорного провала в матче с Барселоной
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Футбол | 27.10.2024, 23:40
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
Довбик и компания опозорились. Рома отхватила от Фиорентины 5 голов
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Футбол | 28.10.2024, 13:56
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Топ-клуб АПЛ уволил главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
Избиение в Эль Класико. Барселона забила Реалу четыре безответных мяча
26.10.2024, 23:56 118
Футбол
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
Удачная замена. Динамо вырвало ничью в концовке матча против Шахтера
27.10.2024, 19:54 364
Футбол
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
Перес решил купить кипера после матча Лунина с Барселоной. Известно, кого
28.10.2024, 08:11 7
Футбол
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
Легенда бокса назвал бойца, который победил бы Майка Тайсона за две секунды
28.10.2024, 00:01 2
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Вырванная ничья на 87-й. Видео голов и обзор матча
27.10.2024, 20:32 7
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
Куртуа обратился к Лунину после разгрома в Эль-Классико. Что сказал?
27.10.2024, 11:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем