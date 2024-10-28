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Украина. Премьер лига
28 октября 2024, 15:34 |
887
3

Шахтер возвращается на базу в Винниках

Донецкий клуб решил вернуться в Emily Resort

28 октября 2024, 15:34 |
887
3
Шахтер возвращается на базу в Винниках
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» возвращается в комплекс Emily Resort.

По информации ТаТоТаке, основной резиденцией клуба в этом сезоне будет комплекс Emily Resort, который расположен в Винниках. Свои тренировки «Шахтер» будет проводить на футбольных полях академии ФК «Рух».

Основателем комплекса Emily Resort является бизнесмен, президент львовского «Руха» Григорий Козловский.

В этом сезоне донецкий клуб играл свои домашние матчи на стадионах «Арена Львов» (Львов) и «Левый Берег» (Киевская область).

«Шахтер» базировался в Винниках в прошлом сезоне, однако покинул комплекс после окончания чемпионата Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Микола Титюк Источник
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Falko
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nick07
минулого разу не зовсім гарно розійшлись.
Щодо бази у Винниках - так, для української команди зараз бонус якщо база біля Львова  менше часу на логістику в міжнародних матчах
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