Шахтер возвращается на базу в Винниках
Донецкий клуб решил вернуться в Emily Resort
Донецкий «Шахтер» возвращается в комплекс Emily Resort.
По информации ТаТоТаке, основной резиденцией клуба в этом сезоне будет комплекс Emily Resort, который расположен в Винниках. Свои тренировки «Шахтер» будет проводить на футбольных полях академии ФК «Рух».
Основателем комплекса Emily Resort является бизнесмен, президент львовского «Руха» Григорий Козловский.
В этом сезоне донецкий клуб играл свои домашние матчи на стадионах «Арена Львов» (Львов) и «Левый Берег» (Киевская область).
«Шахтер» базировался в Винниках в прошлом сезоне, однако покинул комплекс после окончания чемпионата Украины.
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