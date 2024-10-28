Шахтер возвращается на базу в Винниках

Донецкий «Шахтер» возвращается в комплекс Emily Resort.

По информации ТаТоТаке, основной резиденцией клуба в этом сезоне будет комплекс Emily Resort, который расположен в Винниках. Свои тренировки «Шахтер» будет проводить на футбольных полях академии ФК «Рух».

Основателем комплекса Emily Resort является бизнесмен, президент львовского «Руха» Григорий Козловский.

В этом сезоне донецкий клуб играл свои домашние матчи на стадионах «Арена Львов» (Львов) и «Левый Берег» (Киевская область).

«Шахтер» базировался в Винниках в прошлом сезоне, однако покинул комплекс после окончания чемпионата Украины.