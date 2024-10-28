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  4. «Очень достойно». В Динамо раскритиковали Срну за ответ в интервью
Лига Европы
28 октября 2024, 13:45 |
2622
2

«Очень достойно». В Динамо раскритиковали Срну за ответ в интервью

Андрей Шахов недоволен словами спортивного директора «Шахтера»

28 октября 2024, 13:45 |
2622
2
«Очень достойно». В Динамо раскритиковали Срну за ответ в интервью
ФК Динамо Киев. Андрей Шахов

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал ответ спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срны на вопрос о выступлениях «горняков» в Лиге чемпионов:

«Очень достойный ответ, Дарио. Не важно, насколько все плохо у «Шахтера». Главное, что там у «Динамо». Аж чувствуется это единение украинского футбола. Уж чувствуется эта поддержка друг друга в еврокубках, правда?»

Напомним, в интервью хорват вместо прямого ответа на вопрос о выступлениях «Шахтера» в ЛЧ сравнил результаты «горняков» с результатами «Динамо» в Лиге Европы.

«Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1).

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Андрей Шахов Дарио Срна Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов
Дмитро Вербинський Источник: Facebook
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Главное не то, что срна сказал.
Главное как в динаме прокомментировали.
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0
CheMP
ох уж эти наигранные разогревы интереса к чемпионату надуманными "спорами" и "враждой" 
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-3
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