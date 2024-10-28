«Очень достойно». В Динамо раскритиковали Срну за ответ в интервью
Андрей Шахов недоволен словами спортивного директора «Шахтера»
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал ответ спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срны на вопрос о выступлениях «горняков» в Лиге чемпионов:
«Очень достойный ответ, Дарио. Не важно, насколько все плохо у «Шахтера». Главное, что там у «Динамо». Аж чувствуется это единение украинского футбола. Уж чувствуется эта поддержка друг друга в еврокубках, правда?»
Напомним, в интервью хорват вместо прямого ответа на вопрос о выступлениях «Шахтера» в ЛЧ сравнил результаты «горняков» с результатами «Динамо» в Лиге Европы.
«Шахтер» в основном этапе Лиги чемпионов пока сыграл лишь с «Болоньей» (0:0), «Аталантой» (0:3) и «Арсеналом» (0:1). «Динамо» же, в свою очередь, провело поединки против «Лацио» (0:3), «Хоффенхайма» (0:2) и «Ромы» (0:1).
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