Юрий ВЕРНИДУБ: «Радует, что мы начали забивать»

После матча 11-го тура УПЛ, где Кривбасс одержал победу над ЛНЗ, главный тренер криворожан Юрий Вернидуб прокомментировал игру своей команды.

«Очень классная игра получилась, интенсивная. Ребята играли с желанием, причем обе команды. Эта победа дает нам возможность двигаться дальше. Очень рад за наших футболистов. Желаю, чтобы на каждую игру они выходили с таким же желанием, самоотдачей и дисциплиной. Тогда все будет хорошо.

Ндомбази? Он только у нас появился, поэтому ему еще нужно время, все получится. У него очень неплохие качества: скорость, дриблинг, хороший удар. Он – целеустремленный, хорошо работает на тренировках. Желаю ему становиться все крепче и выходить уже в стартовом составе.

Если взять последние матчи, против «Ворсклы», «Динамо», «Александрии»... Они мне понравились, даже несмотря на результат. Радует, что мы начали забивать, начали создавать еще больше голевых моментов. Ребята меня услышали и начали играть лучше в защите. Посмотрим, как будет дальше, впереди – интересные матчи. «Полесье», «Рух», «Колос». Последние вообще отобрали у «Полесья» очки, а по игре заслуживают победы даже больше.

В моей жизни, как футболиста, так и тренера, я впервые вижу такой гол. Возможно, в хоккее разве что такое может быть. Но в целом не очень удивлен, ведь знаю, что у Александра очень большая скорость. Чтобы вы понимали, 30 метров он пробегает за 3,73 секунды. Центральных защитников с такой скоростью очень мало. Не обижая, Михаила Мудрика, но он точно ему не уступит в скорости. Рад за Драмбаева, жду его дальнейшего прогресса», – прокомментировал Вернидуб.