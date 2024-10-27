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  4. КАРРАСКО: «Кривбасс – очень сильная команда»
Украина. Премьер лига
27 октября 2024, 03:40 |
53
0

КАРРАСКО: «Кривбасс – очень сильная команда»

26 октября состоялся матч 11-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» - «Оболонь»

27 октября 2024, 03:40 |
53
0
КАРРАСКО: «Кривбасс – очень сильная команда»
УПЛ. Андрес Карраско

Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал выездное поражение в 11-м туре УПЛ от криворожского «Кривбасса» - 1:3 на послематчевой пресс-конференции.

«Пока мы не пропустили гол, игра была равной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. Прежде всего нужно было проявить характер, но не удалось забить второй гол.

«Кривбасс» - очень сильная команда. Нам не хватило агрессии в первом тайме. Очень трудно что-то изменить, когда проваливаешь с самого начала матча. Если бы можно было изменить сразу половину команды, я бы это сделал», - прокомментировал Карраско.

Напомним, что ранее свой комментарий дал тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрес Карраско Карпаты Львов Оболонь Киев Карпаты - Оболонь
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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