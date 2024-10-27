КАРРАСКО: «Кривбасс – очень сильная команда»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Андрес Карраско прокомментировал выездное поражение в 11-м туре УПЛ от криворожского «Кривбасса» - 1:3 на послематчевой пресс-конференции.

«Пока мы не пропустили гол, игра была равной. В перерыве мы много говорили, пытались исправить ситуацию. Прежде всего нужно было проявить характер, но не удалось забить второй гол.

«Кривбасс» - очень сильная команда. Нам не хватило агрессии в первом тайме. Очень трудно что-то изменить, когда проваливаешь с самого начала матча. Если бы можно было изменить сразу половину команды, я бы это сделал», - прокомментировал Карраско.

Напомним, что ранее свой комментарий дал тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.