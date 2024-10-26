ВИДЕО. Юрий ВЕРНИДУБ: «Такой гол видел впервые. Был удивлен»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб после победы 3:1 над ЛНЗ в матче чемпионата Украины отметил гол Александра Драмбаева, который убежал от своей штрафной и в компенсированное время забил в пустые ворота.

«Доволен победой над ЛНЗ, у них сильная команда с легионерами, но мы были лучше и выиграли. У нас всего две замены, потому что ограниченный состав, лишь восемь игроков в запасе, включая двух вратарей».

«Гол Драмбаева? Я удивлен. Такого еще в карьере игрока и тренера не видел. Драмбаев пробежал так, что мне даже интересно, какую скорость он развил. Очень доволен», – сказал Вернидуб.