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  4. ВИДЕО. Юрий ВЕРНИДУБ: «Такой гол видел впервые. Был удивлен»
Украина. Премьер лига
26 октября 2024, 21:10 |
1908
0

ВИДЕО. Юрий ВЕРНИДУБ: «Такой гол видел впервые. Был удивлен»

Тренер оценил забег Драмбаева

26 октября 2024, 21:10 |
1908
0
ВИДЕО. Юрий ВЕРНИДУБ: «Такой гол видел впервые. Был удивлен»
ФК Кривбасс

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб после победы 3:1 над ЛНЗ в матче чемпионата Украины отметил гол Александра Драмбаева, который убежал от своей штрафной и в компенсированное время забил в пустые ворота.

«Доволен победой над ЛНЗ, у них сильная команда с легионерами, но мы были лучше и выиграли. У нас всего две замены, потому что ограниченный состав, лишь восемь игроков в запасе, включая двух вратарей».

«Гол Драмбаева? Я удивлен. Такого еще в карьере игрока и тренера не видел. Драмбаев пробежал так, что мне даже интересно, какую скорость он развил. Очень доволен», – сказал Вернидуб.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Кривбасс - ЛНЗ Александр Драмбаев Юрий Вернидуб
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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