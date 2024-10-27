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  4. «Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Италия
27 октября 2024, 04:18 |
631
0

«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме

Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»

27 октября 2024, 04:18 |
631
0
«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик рассказал, почему в команде его называют «Машиной».

«Я хорошо знаю, что чувствуешь особое давление, когда играешь в таком клубе, но я готов к этому. Футбол без давления – ничто. Я чувствую поддержку команды и тренера, клуб верит в меня.

Да, я волнуюсь, когда играю под давлением, но это помогает мне больше верить в себя. Это дает мне адреналин.

В команде меня называют Машиной, потому что видят, как тяжело я работаю на тренировках. Все называют меня Зверь или Машина. Это был легкий ответ», – сказал Артем.

В текущем сезоне в активе Довбика 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.

Ранее экс-форвард сборной Италии Серджо Пеллиссье высказался о Довбике.

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Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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