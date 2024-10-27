«Меня все так называют». Довбик рассказал, какое прозвище получил в Роме
Теперь известно, почему Артема окрестили «Машиной»
Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик рассказал, почему в команде его называют «Машиной».
«Я хорошо знаю, что чувствуешь особое давление, когда играешь в таком клубе, но я готов к этому. Футбол без давления – ничто. Я чувствую поддержку команды и тренера, клуб верит в меня.
Да, я волнуюсь, когда играю под давлением, но это помогает мне больше верить в себя. Это дает мне адреналин.
В команде меня называют Машиной, потому что видят, как тяжело я работаю на тренировках. Все называют меня Зверь или Машина. Это был легкий ответ», – сказал Артем.
В текущем сезоне в активе Довбика 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача.
Ранее экс-форвард сборной Италии Серджо Пеллиссье высказался о Довбике.
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