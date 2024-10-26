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  4. «Может забить много голов». Экс-форвард сборной Италии оценил игру Довбика
Италия
26 октября 2024, 20:01 |
513
0

«Может забить много голов». Экс-форвард сборной Италии оценил игру Довбика

Серджо Пеллиссье видит потенциал у Артема

26 октября 2024, 20:01 |
513
0
«Может забить много голов». Экс-форвард сборной Италии оценил игру Довбика
Серджо Пеллиссье

Бывший форвард сборной Италии Серджо Пеллиссье поделился мнением по поводу украинского нападающего Ромы Артема Довбика.

«Он может оставить свой след. Защитников прошлого сейчас нет, простора в атаке стало больше. Он умеет двигаться и может забить много голов. У него отличный потенциал», – сказал Серджо.

Пеллиссье известен своими выступлениями за Кьево, в составе которого отличился 139 голов. Он провел 1 встречу за сборную Италии и забил 1 мяч.

В текущем сезоне в активе Довбика 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, 5 голов и 1 результативная передача. В прошлом матче волков Артем реализовал пенальти в ворота киевского Динамо.

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Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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